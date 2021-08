BURNO U JUTARNJEM! DR ADŽIĆ DOKTORU MASERATIJU UŽIVO NA TV: To je nonsens, pričate nebuloze!

Na početku smo četvrtog talasa pandemije. Dok se kovid bolnica u Batajnici ponovo puni, pojedini lekari i medicinski radnici i dalje odbijaju da vakcinu.

Direktorka bolnice u Batajnici prof. dr Tatjana Adžić Vukičević kazala je za TV Prva da se situacija pogoršala.

"Situacija počinje da se zahuktava imali smo do dve nedelje stabilnu situaciju, a za samo osam dana imamo 94 ležeća bolesnika, duplirao se broj", kazala je Adžić Vukičević.

Kako navodi, do pre dve nedelje su bili pacijenti različitih starosnih grupa, a sada dominiraju mlađi pacijenti, uglavnom nevakcinisane osobe muškog pola. Kliničke slike pacijenata su slične onima koje su bile zabeležene u aprilu.

Navela je da su pacijenti u kovid bolnicama skloni naglim promenama kliničkih slika.

Profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu dr Goran Belojević kazao je da je četvrti talas je posledica turista i naveo je da je država trebalo da obeshrabri ljudi da ne putuju i naveo da turizma nije nužan.

"Nacionalni interes je iznad turizma. Kada je epidemija u pitanju, ne ide se iz zemlje. Mislim da neće biti preko 1.000 novozaraženih po jednom danu", naveo je Belojević u razgovoru za TV Prva.

On je naveo da pandemija neće trajati duže od dve godine, odnosno da će se prirodno završiti u decembru.

Govoreći o delta soju, Belojević je kazao da će se virus "vratiti odakle je došao".

"Ne utičemo mi ili vakcina. Pandemija nije pod zakonom ljudi, već pod kontrolom prirodnih zakona. Deset puta manje ljudi će umreti od korona virusa nego od španske groznice", istakao je on, prenosi B92.

Belojević je objasnio da klima uređaji šire korona virus, odnosno da se ljudi zaražavaju u zatvorenom prostoru, a ne na otvorenom.

Profesor Medicinskog fakulteta istakao je da, ako se uvede prinudna vakcina, to može da dovede do mnogih problema.

"Ako to uradite, 50 odsto će potpisati saglanost... To nije dobra situacija. Pola snosi odgovornost, pola ne", istakao je on.

Adžić Vukičević je reagovala na stavove Belojevića, rekavši da "priča nebuloze" i da se ne slaže da će se pandemija završiti u decembru.

"To je nonsens. Kolega ima svoje stavove, ali skoro 9.000 ljudi prošlo je kroz ovu bolnicu. Ljudi se danonoćno bore za živote pacijenata. Kada je reč o vakcinaciji radnika, nisam deo Kriznog štaba, na prvoj liniji sam i slušam najtužnije priče njih i njihovih porodica, i smatram da mora da bude obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika. Ovo je novi, neistraženi virus. Broj umrlih se ne zna. Pandemija može da traje pet godina. Šta da radimo, da sedimo skrštenih ruku?... To je neprihatvljivo, oduzimate mi vreme", kazala je direktorka bolnice u Batajnici.

Upitana da prokomentariše situaciju u Izraelu i Velikoj Britaniji, ona je istakla da virus nije nastao prirodnim putem, te da nisu svi ljudi kandidati "da legnu u kovid bolnice". Adžić Vukičević ističe da tako nije bilo u martu, aprilu, kada su bili veći brojevi težih slučajeva.

Vakcina je pomogla da virus oslabi i treba da nastave da rade svoj posao", navela je ona.

Povodom odluke Svetske zdravstvene organizacije da se stavi moratorijum na 3. dozu, ona je istakla da će biti prva koja će je primiti kada se ta odluka ukine, kako se "više niko ne bi razboleo".

Belojević je na konstataciju Adžićeve da su njegove reči nonsens, istakao da je normalno da postoji diskusija. Na pitanje da li je bio u "crvenoj zoni", on je odgovorio: "Što bih išao tamo? Svako radi svoj posao... Neka dignu hajku na mene - skafanderi u bolnicama su nepotrebni, pravi samo probleme. Virus ne može da se prenese preko kože. Treba nositi vizir i masku", istakao je on.

(Kurir.rs/TV Prva)