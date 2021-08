JOŠ JEDNA STRAŠNA PRIČA IZ STARAČKOG DOMA U BEOGRADU: Unuka tvrdi da je baku zatekla sa otvorenim ranama, gladnu i zapuštenu

Posle operacije butne kosti smestili smo baku Danojlu Milivojević (88) u starački dom u beogradskom prigradskom naselju, uveravali su nas da mogu da brinu o njoj, ali sam je nakon nepuna dva meseca tamo zatekla zanemarenu, sa otvorenim ranama na leđima od teškog oblika dekubitusa, oborene glave, gladnu, dehidriranu i izmazanu sopstvenom povraćkom, tvrdi za Kurir Beograđanka Marija Gavrilović, unuka nesrećne starice.

Podstaknuta ranijim tekstovima našeg lista o zanemarivanju korisnika u nekim domovima za stare, Marija je želela da sa javnošću podeli sopstveno dramatično iskustvo.

Objašnjava da nakon operacije ni ona, ni njeni roditelji zbog posla nisu mogli stalno da budu uz baku. Nadali su se da će bolju i adekvatniju negu dobiti od stručnog osoblja i tako su je 14. juna smestili u starački dom nadomak Beograda. Ali, kada ju je iznenada posetila 5. avgusta zatekla ju je u teškom stanju.

- Pre nego što smo je odveli u dom, baka je bila svesna. Fizijatar ju je pregledao i objasnio nam kako treba brinuti o njoj baš zbog toga da ne bi došlo do dekubitusa. Kupili smo kreme, hodalicu, stvari, a osoblje doma nam je reklo da može brinuti o njoj. Stalno smo je zvali telefonom jer posete nisu česte zbog korona virusa. Međutim, preko telefona je umela da se požali na to kako je gladna i žedna i kako niko ne brine o njoj u domu - kaže unuka Marija i dodaje: - Meni je to postalo sumnjivo. Upitali smo sestru kako je baka, a oni su nas ubeđivali da je hrane i redovno obilaze i brinu o njoj.

Marija navodi da je 5. avgusta imala loš predosećaj da joj nešto nije davalo mira te je izašla ranije s posla i otišla u iznenadnu posetu u dom kako bi videla baku. Pre toga je, kako ističe, uvek morala da posetu najavi ranije, te je osoblje doma imalo vremena da pripremi korisnika.

- Kada sam došla sestre su me zbunjeno gledale, a ja sam bila odlučna da vidim baku.Zatekla sam je kako leži u krevetu, vidno zapuštena, oborene glave, gladnu, žednu, isprljanu sopstvenom povraćkom. Na moju inicijativu izmerena joj je saturacija, koja je bila 80, imala je povišenu temperaturu i dehidrirala je - tvrdi unuka i dodaje:

- Došla je Hitna pomoć i prevezla je u Urgentni centar, gde mi je rečeno da je to primer zapuštenog starog lica kojem danima nije ukazana ni osnovna medicinska nega, jer težina dekubitusa ukazuje na to da oštećena nije tretirana duži vremenski period. U poslednjem času sam je izvuka iz staračkog doma i spasla je smrti zbog nesavesnog lečenja.

Unuka Marija ističe da je odmah podnela krivičnu prijavu protiv N.N. lekara i ostalih zdravstvenih radnika za pružanje medicinske pomoći i nege u domu i da je o tome obavestila i "gazdaricu doma", kako zaposleni nazivaju direktorku.

- Gazdarica mi je odgovorila da je moja baka bila u jako teškom stanju i da oni ništa nisu mogli da urade - tvrdi Marija.

Direktorka doma Baka je odbijala pomoć Direktorka staračkog doma Ljiljana Joković tvrdi za Kurir da je baka D. M., kada je primljena, već imala dekubitus. Dom ima dokumentaciju i izveštaje koji potvrđujudas je baka imala dekubitus kada je primljena u dom. Dom je uradio i kompletne laboratorijske analize i briseve. Maksimalno se trudimo da brinemo o svim pacijentima. Pacijentkinju smo negovali, ali za dva meseca njoj se stanje pogoršalo. Ona je često odbijala saradnju i pomoć. Postala je dezorjentisana. Njena ćerka je bila upućena u ceo slučaj, ona je stalno zvala i posećivala majku. Unuka nas je obavestila da je podnela krivičnu prijavu protiv osoblja doma.

