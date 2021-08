MLADI U SRBIJI ODLAZE OD RODITELJA TEK POSLE 30, ZAŠTO? Kirija je preskupa ili su samo razmaženi! I ovi narodi su kao mi (ANKETA)

BEOGRAD - Dok su tinejdžeri, još i žele da odu iz roditeljske kuće, ali posle 18. godine sve teže. Da li zato što je kod roditelja najlepše?

Dve trećine mladih u Srbiji živi sa roditeljima, a više od 60 odsto nema nikakva primanja, podaci su istraživanja koje je sprovela Krovna organizacija mladih Srbije.

Potpuna poslovna sposobnost stiče se punoletstvom, prema zakonu. Ali u životu, sa 18 godina retko koji mlad čovek može samostalno da se stara o sebi. Prema podacima Evrostata, mladi u Srbiji odlaze od roditelja tek kada zakorače u četvrtu deceniju, objavio je RTS.

foto: Shutterstock

Jedan od razloga je novac. "Voleo bih da živim samostalno ali ne znam kada će to da bude, moram prvo da se zaposlim", neki su od odgovora koji su dali mladi.

"Mladi ljudi nemaju kod nas mogućnosti da imaju svoj stan, čak iako imaju dobre poslove vrlo je teško izdvojiti novac da se stan iznajmi", kaže Milica Vesković Anđelković, sociolog.

Prema istraživanjima uglavnom su roditelji ti koji finansiraju i kiriju za iznajmljene stanove, kao i rate za kredit koji je veliki problem mladima, ukazuje Milica Vesković Anđelković.

Sociolozi ističu da je jedan od razloga za kasno odvajanje i činjenica da Srbija pripada mediteranskog krugu zemalja u kojima se neguju snažne porodične veze.

foto: Shutterstock

"Jednostavno ja mislim da većina roditelja ne želi da se deca mnogo muče. Možda to nije dobro ali takvi smo", kaže jedna građanka.

Psiholog Aleksandar Kontić navodi da roditelji razmaze svoju decu. "I onda se čovek pita, zašto bih ja išao težim putem, ali onda je u priličnom konfliktu. Dobro ne moram da radim za početak za male novce, ali sa druge strane ja nemam svoj život, ja u tim godinama polažem i dalje račune za svoje ponašanje", kaže Kontić.

Oni koji se kasno ili čak nikada ne odvoje od roditelja, ostaju zaglavljeni između detinjstva i odraslog doba. Ima tu i straha od odgovornosti, kažu psiholozi.

"Kada pogledate taj problem, mi ga možemo nazvati kao dugo produžena adolescencija, jer komforno je biti dete dok si dete, ja to često pomenem kao neki zlatni kavez, to je udobno, to je lepo, ali ti ustvari plaćaš debelu cenu, tvoje odrastanje je tu zaustavljeno", dodaje Kontić.

I Italijani, Maltežani i Španci, takođe dele život sa roditeljima i do četvrte decenije.

Šveđani su, na primer, potpuno drugačiji, odlaze od roditelja i pre punoletstva. Možda je sa 18 godina rano, ali u četrdesetim je kasno.

Kurir.rs/RTS