MISLIO SAM DA MOJI IMAJU SAVRŠEN BRAK I ŽELEO BAŠ TAKAV: Majka i otac grle se i ljube po ceo dan, ali sam slučajno SAZNAO ISTINU!

Tinejdžer je rešio da sa svima podeli životnu priču anonimno i potraži pomoć od savetnice.

Naime, dečko od 17 godina mislio je da njegovi roditelji imaju savršen brak, kao i da želi baš to u budućnosti, ali se očigledno prevario. Njegova majka ima 45 godina, a otac 51 i uvek se grli, ljubi i šali sa ocem. Ipak, nije sve savršeno.

foto: Profimedia

"Moja majka obično radi u drugom gradu, a otac je počeo da dolazi kasno noću kući. Juče je na doručku bio previše zagledan u telefon. Kada je otišao do WC, uzeo sam njegov telefon i video poruku od njegove koleginice Kristi i zamalo da se ugušim kada sam pročitao: 'Jedva te čekam, šećeru'. Znam da nije trebalo da gledam, ali mi je bili jasno da ima aferu. Šta da radim? Da li da se suočim sa njim, da li da kažem mami?", napisao je mladić.

"Sada ne možeš da se praviš da nisi video poruke, to što si saznao može da bude veoma loše. Reci mu da znaš sve i da treba da završi aferu i posveti se braku, a ako on to ne može - neka to svima kaže", dala je savet Deidre Sanders.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/TheSun