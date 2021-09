BAHATI ADVOKATI NEZAKONITO NAPLAĆUJU OPOMENE PRED UTUŽENJE: Potrošačima pored osnovnog duga traže dodatnih 4.500 dinara za opomene

Potrošači se sve češće žale da trgovci, komunalna preduzeća i razne druge firme angažuju advokate za pisanje opomena ili im prodaju svoja potraživanja, a onda im advokati, pored osnovnog duga, za te opomene traže dodatnih 4.500 dinara, upozoravaju udruženja za zaštitu potrošača. Iz udruženja podsećaju da je naplaćivanje izdavanja i slanja opomene o dugovanju zabranjeno zakonom, a za one koji to ipak rade predviđena je novčana kazna od 300.000 do 2.000.000 dinara.

Naime, organizacija potrošača Efektiva navela je na svom sajtu da su ovakve prijave potrošača česte, ali da, prema Zakonu o zaštiti potrošača, građani nemaju obavezu da plaćaju bilo kakvu opomenu. - Naročito ako se uzme u obzir da se ovde radi o postupku vansudskog namirenja potraživanja, u kom poverilac svojom voljom i izborom angažuje advokata za pisanje opomene, i kog treba da plati. Treba uzeti u obzir da sva komunalna preduzeća imaju svoje pravne službe, pa je angažovanje advokata samo u svrhu dodatnog i nepotrebnog opterećenja potrošača - navodi se na njihovom sajtu.

Dejan Gavrilović, predsednik Efektive, pojasnio je za Kurir da udruženje najčešće dobija prijave potrošača koja imaju dugovanja prema nekom komunalnom preduzeću za izvršenu komunalnu uslugu.

- Te firme onda angažuju advokate koji napišu opomenu pred utuženje, a to su slučajevi kada su u pitanju vansudska poravnanja. Ako je poverilac angažovao advokata, on ima obavezu i da ga plati, a ne da se opomene naplaćuju od potrošača, koji je treće lice u svemu tome i nema veze sa tim - kaže Gavrilović i dodaje:

- Ne postoji način niti zakonski osnov da angažovani advokat prinudnim putem od potrošača naplati trošak opomene, jer je advokata angažovao upravo poverilac, i ako advokat ima neka potraživanja, on ih može naplatiti samo od svog nalogodavca. Isti je slučaj i kada je došlo do otkupa potraživanja od strane neke firme ili advokatske kancelarije. Potrošači moraju da plate glavni dug, ali ne moraju opomenu. Zbog toga nikada nijedan potrošač nije tužen jer ne postoji zakonski osnov za to.

Međutim, prema njegovim rečima, potrošač ima obavezu da plati glavni dug koji ima prema poveriocu, jer ako ne plati, protiv njega može biti pokrenut postupak prinudne naplate, koji uključuje dodatne troškove, koji padaju na njegov teret.

- Slanje opomene pred utuženje spada u vansudski postupak pokušaja naplate potraživanja, u kom potrošač nema obavezu plaćanja troškova advokata poverioca ili firme i advokata koji su otkupili to potraživanje. Ovo ne važi u postupcima koje pokreće izvršitelj ili koji su na sudu. U tim postupcima potrošač plaća troškove izvršenja i suđenja ako izgubi spor. Ovo važi samo u postupku pre utuženja, kada poverilac preko advokata pokušava da naplati dug bez tužbe - objasnio je Gavrilović.

Činjenice Šta kaže Zakon o zaštiti potrošača Član 12, stav 5 - Zabranjeno je naplaćivanje izdavanja i slanja opomena potrošaču radi naplate dospelih novčanih potraživanja. Član 160 - Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako naplati izdavanje i slanje računa, odnosno opomena potrošaču

