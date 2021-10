ŠTA BRE IMA MUŠKO DA SE PUĆI?! Čuveni seksolog zapanjen polunagim fotkama skupštinskog bibliotekara ĐORĐE USPEO DA ŠOKIRA I MARIĆA

Seksolog i psihijatar Jovan Marić žestoko je osudio ponašanje skupštinskog bibliotekara Đorđa Kraljevića koji je na svom Instagram profilu okačio svoje polunage i fotografije na kojima se pući!

- To ne može da radi, to su privatne fotografije i to nije prikladno i adekvatno ponašanje! Ne podržavam to, mora da se ponaša u skladu sa zanimanjem. Sve se pomerilo, sve te granice. Da je bila bibliotekarka bilo bi drugačije. Napisao sam jednu knjigu "Muškarac naspram žene" i tu obrađujem razlike između muškog i ženskog roda. Muški pol je mnogo više stimulisan vizuelnim - rekao je Marić u jutarnjem programu Kurir televizije.

I Ivica Dačić, predsednik Skupštine, pošto je video pomenute fotografije, za Kurir je rekao da je takvo ponašanje neprimereno.

Inače, Kraljević je u Skupštinu Srbije ušao kao stažista još 2013, a donedavno je bio zaposlen u sektoru za međunarodne odnose/evropske integracije. Pre izvesnog vremena, kako navodi izvor našeg lista iz Skupštine, raspoređen je u biblioteku parlamenta.

Na njegovom Instagram nalogu pored velikog broja slika za radnim stolom u Skupštini Srbije, postoje i fotografije na kojima je go, samo prekriven penom, ili iz kreveta hotelskih soba.

