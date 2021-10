OTAC UBIJENOG GARDISTE 17 GODINA U CRNINI Sina sam izgubio, a ne znam kako! Dragan i Dražen u kasarni videli nešto što nisu smeli?

Petog oktobra navršilo se 17 godina od pogibije gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u kasarni u Topčideru.

Ovaj slučaj je još nerazjašnjen, a porodica ubijenih, ali i čitava javnost, suočeni su sa brojnim teorijama koje zamagljuju mogućnost da se dođe do istine.

U početku je objavljeno da je u pitanju ubistvo i samoubistvo, a potom je utvrđeno da je vojnike ubila treća osoba, ali se još ne zna ko bi to mogao da bude. Kao motivi, navode se skrivanje haških begunaca, saradnja sa mafijom, šverc narkotika...

Janko Jakovljević, otac ubijenog Dragana Jakovljevića otkriva šta se sve desilo, i šta se promenilo za 17 godina.

- Prolazi dan za danom, decu smo izgubili, a ne znamo kako. Poslali smo ih zdrave u jedinicu, da obave dužnost koju su pre njih obavili njihovi dedovi… Šta se desilo 5. oktobra, mi ne znamo, a pošto nismo bili dovoljno snažni, prihvatili smo ono što su nam rekli da se desilo – počinje Jakovljević.

Otac kaže da su prve informacije da se u kasarni skrivao Ratko Mladić, a prema drugoj verziji – taj objekat bio je skladište opojnih droga, a Dragan i Dražen su videli nešto što nije trebalo.

- Po broju ispaljenih metaka i ulaznim i izlaznim ranama na telu, dokazano je da nije moguće da je u pitanju samoubistvo. Šta god da je, i dan danas se istina krije – kaže Jakovljević.

Dodaje da se sa sinom čuo u veče tragedije, i tada nije bilo naznaka da se nešto loše dešava, a čak je najavio i dolazak kući za vikend. Nakon nesreće, 5. oktobra popodne, vojna policija došla je u kuću porodice Jakovljević i saopštila im da su Dragan i Dražen “izrešetani”.

- Prvi izveštaji govorili su samo da su obojica izrešetani. Sedam do 10 dana posle sahrane, na zahtev predsednika Tadića i ministra policije Jocića formirana je nezavisna komisija na čelu sa Božom Prelevićem. Malo smo osporavali zahtev za ponovnom obdukcijom, jer smo bili besni zbog činjenice da je prva obdukcija obavljena traljavo. Prvi zahtev za ponovnom obdukcijom smo odbili, ali su nas zvali često iz Tadićevog kabineta, pa smo na kraju odobrili. Kada su počeli sa otkopavanjem, saznao sam u poverenju iz sudske medicine da se moj sin smatra ubicom. Prethodno su za Dražena govorili da je ubio mog sina, pa sebe – priča otac.

Na pitanje kako su pokušali da uprljaju lik njegovog sina i da oklevetaju mrtvog mladića, otac kaže:

Moj sin nikad nije imao dosije, ni zdravstveni karton, ali su u svakom slučaju imali nameru da iskopaju neku prljavštinu o njemu kako bi ga diskreditovali. Isto su pokušali da učine i Draženu.

Advokat Predrag Savić ocenjuje da je upravo o tome reč – dvojica mladića bila su svedoci nečega što nisu smeli da vide. Obojica su, prema istraživanjima, razoružana, pa streljana.

foto: Dragana Udovicic, Privatna Arhiva

Govoreći o reobdukciji koju je otac odbio, advokat kaže da je ona zatražena jer je nezavisna istražna komisija promenila stav i sada je, umesto Dražena, za ubistvo optužen pokojni Dragan.

- Napravljen je niz propusta prilikom obdukcije, istraga je bila traljava, kao i pribavljanje dokaza… Izgledalo je u prvom trenutku kao da se cela država zaverila protiv roditelja i pokojnih vojnika. Na snazi je ostala teorija da je za vojsku i državu bolje i manje sramotno da se ubica ne otkrije – kaže advokat za Pink.

Vojska razdvojila dve porodice

Kada se tragedija desila, priča otac, porodice Janković i Milovanović dve godine nisu imale kontakt.

- Nas je vojska razdvojila! Vojska je u prvim izjavama insistirala na tome da je Dražen ubica, pa su Milovanovićima govorili da ne treba da se sretnu sa nama jer je naš sin ubio njihovog. Posle dve godine smo se prvi put videli, otada smo se sprijateljili, čujemo se, razmenjujemo mišljenja… Svi hoćemo da znamo ko nam je pobio decu – kaže Janko.

Advokat Savić kaže da su Milovanovići poštena porodica, patrijarhalna, i porodica koja se nada da će se ubica njihovog sina pronaći.

- Nada se gasi poslednja – kaže advokat.

Svedok tvrdi: Gardisti ubijeni zbog tone i po kokaina

Pre godinu dana u istrazi se kao svedok pojavio Saša Reljić, koji je uputio pismo roditeljima stradalih vojnika. U obraćanju roditeljima Reljić ističe da su Jakovljević i Milovanović stradali zbog šverca kokaina.

- On je uneo potpunu pometnju i nadamo se da njegov iskaz o skrivanju tone i po kokaina može nešto da promeni. Reljić je imenovao ubicu, reč je o aktivnom funkcioneru MUP-a - kaže advokat Savić.

Dodaje da, ako je Reljićeva izjava lažna, moraće da odgovara pred tužilaštvom za ometanje pravde i lažno prijavljivanje.

- Ako je tačno to što je rekao, onda tužilaštvo i policija moraju da rade. Da li rade, ne znamo, ali optužbe su teške - kaže Savić. Jakovljević kaže da se ove izjave moraju proveriti.

Kaseta za porno filmom za 3.000 evra

Otac Jakovljević podsetio je i na slučaj lažnih kaseta.

- Tri meseca posle ubistva, u kasnim večernjim satima počeo sam da primam telefonske pozive. Zvali su me u 11 uveče, pa i posle ponoći. Zvali su često i obećavali mi kasetu na kojoj je zabeleženo šta se desilo u kasarni. Zauzvrat, otac je trebalo da im preda 3.000 evra - priča Jakovljević.

Dodaje da se obratio šabačkoj policiji koja je sedam dana provela kod njega u kući, prateći pozive.

- Dogovorili smo susret na most preko Save, kod jednog znaka, međutim, do susreta nije došlo jer su oni pre razmene uhapšeni. Ovde nam je ponovo bacilo sumnju na vojsku to što je u toj grupi bio brat od strica čoveka zaposlenog pri vojsci - kaže Jakovljević.

Inače, na kasetama se nalazio samo pornografski snimak.

(Kurir.rs/Pink)