SRBI O ISKUSTVIMA SA KOMŠIJAMA Cipele i kese sa đubretom u hodniku, pikavci na terasi! Jedni okrivili DOSELJENIKE, drugi roditelje

Ukoliko ste imali prilike da neki deo svoj života provedete živeći u stanu višespratnice, verovatno da vam je dobro poznat onaj jedan (ili više njih) komšija koji je u večitoj svađi sa osnovnim postulatima takozvane "kulture življenja u stambenoj zajednici" i davno uspostavljenim kućnim redom.

Jedan od korisnika popularnog foruma "Redit" nedavno je podsetio na ovu interesantnu temu i zamolio ostale korisnike da podele "priče o najgorim komšijama ikada, gorim od onog iz igrice za kompjuter", želeći da čuje iskustva koja prevazilaze već tradicionalno ostavljanje obuće i smeća u hodniku zgrade, bacanje pikavaca na terasu ispod i buke koja dolazi iz susednih stanova.

"Ne mogu da vam opišem koliko hoću da se odselim odavde"

foto: Zorana Jevtić

"Kupio neko stan u zgradi pored, i napili se i nadrogirali... Lik ušao u kola i počeo da zakucava auto u obližnje parkirane automobile. S*ebao je oko 10 kola . Izašao i otišao da legne u travu. Kada su ljudi hteli da zovu policiju, njegov drug/brat je skakao i pokušao da uzima telefone i pretio batinama i " nestajanjem..." Policija nije nikad došla", opisao je jedan od korisnika, dodajući da je do sada video pregršt sličnih situacija u svojoj zgradi ili njenoj okolini, uključujući i komšinicu koja nakon koje čašice viška uživa da dobacuje političke stavove sa terase.

Očekivano, većina korisnika navodila je buku kao jedan od glavnih problema, a kako su pisali ona je uglavnom izazvana glasnim "ljubavnim" uzvicima, muzikom, građevinskim radovima "kad im vreme nije" ili potiče od nestašne dece.

"Te ljude sam možda video jednom u životu, ali fora je bila kao roditelji i ovi koji žive u stanu zauzeti pa deca trče, tabaju, šutiraju lopte po stanu itd. to bi se dešavalo od da kažemo nekih 10:00 pa do 17-18h ne baš svaki, ali svaki drugi dan. Ostali su bili kul, jedino što si u zavisnosti od prozora/terase sa koje gledaš mogao da vidiš kako lete kese za đubre od ovih sa viših spratova koje mrzi da siđu, ali to je već bilo retko", navodi jedan korisnik, a drugi se nadovezuje: "Identičan problem imam, samo što je meni samo iz stana iznad, ja ne znam šta to dete radi, ali to po ceo dan skače, al ajd što skače, nego kakav zvuk pravi, ko sa vitrine da skače, jedino objašnjenje koje imam je da skače po krevetu, pa kad mu dosadi, odskoči sa kreveta na pod, ili to ili stvarno skače sa vitrina dete. Poslepodne je najgore, a neretko zna to i posle ponoći da se dešava".

Pored stalnih problema sa izmetom kućnih ljubimaca širom zgrade, korisnici svedoče i da su zaticali otvorenu poštu, imali stalne svađe i prepirke zbog nehigijene i otvaranja/zatvaranja ulaznih vrata, uništavanja interfona.

Među komentarima našle su se i objave koje su nasmejale mnoge, poput komšinice koja je sa prozora trećeg sprata bacila kesu zamrznutih paprika i tom prilikom pogodila rođaku autora posta u glavu, ali i one koje dokazuju šta je komšijska solidarnost.

"Imamo jednog starijeg komšu koji je objavio rat golubovima. Išao je od vrata do vrata da nas sve obavesti o opasnostima koju nose zli golubovi. Po haustoru je napravio improvizovane zamke od kesi, prutova i flaša, redovno motri sa prozora i onda prutom tera golubove od zgrade i viče na njih. Čovek je inače (prema ljudima) dobar, plus je izbeglica koji je doživeo određene traume pa nije baš sasvim čist, niko nema srca da mu išta i kaže, pa ga svi puštamo da bije bitku protiv golubova".

Ipak, forumaši nisu uspeli da odgonetnu zbog čega se pojedine komšije ponašaju protivno kućnom redu i narušavaju mir drugih stanara zgrade, dok su jedni za to okrivili doseljenike iz drugih gradova i sa sela, za koje kažu da "ne umeju da se ponašaju", drugi samo konstatovali da nas odsustvo empatije, solidarnosti i osnovne kulture karakteriše kao društvo.

(Kurir.rs/Blic)