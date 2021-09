KOMŠIJA ZAHTEVAO DA VIŠE NE NARUČUJU HRANU PREKO DOSTAVE: Prestanite to da radite! Žena ostala ŠOKIRANA kada je čula RAZLOG!

Jedna žena je naručivala hranu svakodnevno za svoju porodicu, pa ostala šokirana zahtevom komšije, kako piše "Mirror".

Objavivši na forumu Mumsnet, jedna majka tražila je savet korisnika u vezi sa ovim problemom. Naime, objasnila je kako je njen komšija bio prilično oštar sa svojim zahtevom te nije znala kako da mu odgovori.

foto: Profimedia

“Nedavno smo se preselili i nemamo šporet (trebala bi biti gotov do petka) pa smo se nažalost oslanjali na dostavu. Još uvek rešavamo stvari, a kuhinja je jedna od poslednjih. Nije idealno, ali kraj se nazire. Komšija se predstavio prvog dana, delovao je jako pristojno i prijateljski. No, kada sam danas došla kući, s kafom i sendvičem u ruci, pozvao me i rekao kako je primetio da smo naručivali puno hrane preko dostave te zahtevao da to više ne radimo”, započela je.

Naime, stvar je u tome što njegova 8-godišnja ćerka vidi kako oni jedu hranu iz restorana te ga stalno pita zašto njihova porodica ne može tako da jede. Objasnila mu je njihov problem sa šporetom te rekla kako nemaju puno izbora, ali da bi od vikenda trebalo da bude sve normalno.

"Nije bio nepristojan kad je pitao, ali jesam li nerazumna kad mislim da je jako znatiželjan? I da ne može diktirati što jedemo!? Inače, nijedno jelo nije bilo isporučeno nama, sve smo pokupili u restoranima, tako da nije bilo ni dostavljača ni problema”, nastavila je.

Razumljivo, svi korisnici su delili su isto mišljenje - da je njen sused sasvim preterao te da ga ne sluša.

“Recite mu da se ne meša, a zatim naručite još jela. Zabada nos u tuđe poslove jer ne može podneti da svom detetu kaže ‘ne’”, napisala je jedna korisnica, dok je jedan korisnik dodao: "Zapravo ste mu objasnili problem? Rekao bih mu da deci treba znati reći ne, ali možda zato imam komšinicu koja ne razgovara sa mnom ..."

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

