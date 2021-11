MINISTAR LONČAR SAOPŠTIO ODLIČNE VESTI: Stiže nam novi lek protiv kovida! Smanjuje rizik od hospitalizacije i smrti za 89 odsto

Eksperimentalni lek za lečenje korona virusa, koji je razvila američka kompanije "Fajzer", smanjuje rizik od hospitalizacije i smrti kod pacijenata čije je zdravlje već ugroženo za 89 odsto, pokazala su klinička ispitivanja.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar naveo je za RTS da je upravo potpisan ugovor sa predstavnicima te kompanije o distribuciji tog leka Srbiji.

Ovaj lek blokira enzim koji je potreban koronavirusu da bi se umnožavao, a kao rezultat toga - smanjuju se smrtnost i hospitalizacija.

Zlatibor Lončar rekao je da je upravo potpisan ugovor sa "Fajzerom" o distribuciji leka Srbiji, kao i da je naša zemlja treća u svetu koja ga je potpisala, a prva koja će ga imati u upotrebi.

"Mi smo treća zemlja u svetu koja je potpisala ugovor, dogovorila se sa 'Fajzerom' i prvi ćemo imati taj lek, koji ima 89 procenata uspešnosti za izbegavanje bolničkog lečenja i težih komplikacija", rekao je za RTS ministar zdravlja.

Navodi da je ipak, vakcina i dalje primarno oružje u borbi sa virusom.

"Mi se ne borimo za to da dođemo u fazu da se neko razboli, pa da bi se lečio već se borimo za to da ne dođe uopšte do toga nego da se ljudi vakcinišu i da ne dođu uopšte u fazu da moraju da koriste bilo koji lek. A ovo je neka naša odgovornost kao države i uspeh države koji smo obećali i koji ispunjavamo", rekao je Lončar.

Navodi da je vidljivo jedno blago povećanje broja vakcinisanih od kada su uvedene kovid propusnice.

"To je očekivano i zato to i radimo. Uradićemo sve da se poveća obim vakcinacije i da imamo jednu bezbednu situacijuna svim poljima. Ali ono na šta želim svima da skrenem pažnju je da danas pada kiša, sutra će biti i magle, mraza, snega i leda. Samo želim da građani razmisle kada se ljudi budu povredili, kada budu sve više padali - gde ćemo te ljude da smestimo kada mi već sada imamo 2/3 bolnica u kovid sistemu, zato vas molim da razmišljate o tome", naveo je Lončar.

foto: Printscreen/RTS

Ističe da nam slede praznici i ski-sezona te da se moraju napraviti takvi uslovi da nam se ne bi ponovila situacija koju smo imali prošle godine.

"Ne želimo nikom da zabranimo ali želimo da to bude krajnje bezbedno, da ljudi kada odu na skijanje, kada odu bilo gde, a kreću praznici, proslave, Nova godina, mi moramo da napravimo takve uslove da to bude bezbedno jer ne možemo da prepustimo građanima da li će se ponašati odgovorno ili ne jer mnogo toga smo im prepustili, pa se nije desilo. Prema tome, zalažemo se za to da se uvede red. Ova država će sigurno uvesti red gde ćemo napraviti bezbedne uslove", ističe ministar.

Lekarska komora Srbije pokrenula je postupak pred Sudom časti protiv 18 lekara koji su preporučivali "ivermektin".

"Ja sam obećao da će država reagovati na sve ono što krši Zakon i pravila ove države, ne samo protiv tih lekara koji su preporučivali 'ivermektin' već i protiv apoteka jer smo našli apoteke, ljudi su nam prijavljivali apoteke koje su prodavale taj lek. Inspekcija je ušla u njih i našli smo gomilu recepata na kojima je propisivan 'ivermektin', lek koji ne sme da se propisuje, koji ne sme da se koristi", navodi Lončar.

Građanima poručuje da se drže zvanične medicine i stavova Medicinskog fakulteta jer, kako kaže, jedino tako neće pogrešiti.

"Mi sve ovo radimo iz jednog jedinog razloga - da spasimo ljudima život i zdravlje, a ne da bi eksperimentisali i da bi neko bio mnogo pametan", ističe Lončar.

Najavio je nova zapošljavanja medicinara u narednih nekoliko nedelja.

(Kurir.rs/RTS)