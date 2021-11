KORIŠĆENO DO 2.000 DOZA IVERMEKTINA ZA LEČENJE KOVIDA19: Gastronterolog objašnjava zašto to može da bude KOBNO

Nakon što je struka osudila lekare koji su u borbi protiv kovida 19 svojim pacijentima propisivali lek za stoku, ivermektin, i promovisali ga na viber grupi, a država krenula da kažnjava, istražili smo u kojim slučajevima se primenjuje kod ljudi i kakve posledice može da izazove.

Poznata je njegova upotreba kod životinja, a gastronterolog Nina Ristić objašnjava da ga čovek može upotrebiti samo za lečenje određenih parazita i to jednom godišnje ili eventualno jednom u šest meseci.

"Od 20 do 2.000 doza leka je korišćen za lečenje kovida 19 u laboratorijskim uslovima. Takve doze, koje su korišćene u tim studijama, bi bile toksične za ljude. Za one indikacije za koje se primenjuje u svetu on je efikasan i bezbedan, ali kovid 19 ne spada u te indikacije", istakla je Ristićeva.

Kako dodaje, ivermektin u Srbiji se uglavnom propisuje za lečenje teškog oblika šuge i vaški, ali nanošenjem na kožu. Ukoliko se pije u vidu tableta i to u nedozvoljenim količinama, može izazvati glavobolju, vrtoglavicu, mučninu, osip, alergiju, ali posledice, nažalost, mogu biti i kobne.

Iz Lekarske komore Srbije saopštili su javnosti da će biti obaveštena o presudi povodom postupka koji je pokrenut pred sudovima časti LKS protiv 18 lekara za koje postoji osnovana sumnja da su savetovali i lečili pacijente od Kovida 19 lekom ‘ivermektin’.

Ako se dokaže da su krivi, mogla bi da im se zatvore sva vrata u svetu medicine i da izgube licencu za rad.

