OGLASILE SE NAJRELEVANTNIJE USTANOVE! STRUKA SAGLASNA: Nema opravdanje za primenu Ivermektina! Zabeleženo više TOKSIČNIH posledica

Dekanski kolegijum Medicinskog fakulteta naveo je juče u zvaničnom saopštenju da je zbog brojnih komentara koji su se u poslednje vreme pojavljivali u medijima vezano za primenu preparata "Ivermektin" u lečenju kovid 19 infekcije, smatrao da Fakultet, kao ustanova najvišeg nacionalnog značaja, treba da reaguje.

Oni su na sajtu fakulteta integralno prikazali ekspertska mišljenja rukovodstva Instituta za mikrobiologiju i imunologiju, kao i Kolegijuma Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, koji su na njihov zahtev odgovorili.

- Podsećamo da je Agencija za lekove i medicinska sredstva jedina institucija koja je ovlašćena za izdavanje dozvola za stavljanje u promet isključivo kvalitetnih, bezbednih i efikasnih lekova i medicinskih sredstava - navodi se u saopštenju koje je potpisao dekan Medicinskog fakulteta prof dr. Lazar Davidović.

Stručnjaci Klinike za infektivne i tropske bolesti su u svom dopisu naveli da je lek ivermektin u infektologiji dobro poznat parazitarni lek, čija je upotreba ograničena uglavnom samo na lečenje tropskih parazitoza za koje ne postoje drugi efikasni preparati, a, kako navode, koristi se i u retkim dermatološkim indikacijama.

- Količine leka koju su potrebne da se postigne navedena koncentracija leka in vitro, nije do sada primenjivana ni kod ljudi, ni kod životinja. Do sada sprovedene kliničke studije koje ispunjavaju bar minimum kriterijuma objektivnosti o efikasnosti i sigurnosti, nisu pokazale efikasnost ivermektina kako u lečenju tako i u prevenciji kovida19. Vodeće svetske institucije kao što su (FDA, EMA, SZO, SDC), izdali su zvanična saopštenja i pisma upozorenja, da se ovaj lek ne koristi u lečenju kovida 19, počevši od aprila 2020. godine. Lek se ne nalazi ni u jednom objavljenom terapijskom Protokolu bilo koje zemle čiji su Protokoli dostupni pretraživanju, uključujući i našu - navodi se i dodaje da je u svetu zabeleženo više toksičnih posledica dejstava leka:

- Shodno gope navedenom u ovom trenutku na osnovu najpouzdanijih, relevantnih informacija, ne postoji opravdanje za primenu ovog leka kako u lečenju tako i u prevenciji kovida 19 - zaključuju.

Institut za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu navodi da je pre pandemije infekcije virusom SARS-CoV-2 i bolesti kovid19, veoma mali broj studija istraživao moguće antivirusno delovanje ivermektina (na primer, na virus humane imunodeficijencije i virus Denge) za koje se smatralo da bi moglo da se ostvari delovanjem ivermektina na inficiranu ćeliju domacina, inhibicijom transportnih proteina na nivou jedarne membrane.

- Pojedina istraživanja in vitro ukazala su na moguće inhibitorno delovanje ivermektďna na replikaciju SARS-CoV-2 u kulturi ćelija, ali bi za postizanje koncentracije leka u plazmi koja bi odgovarala inhibitornoj koncentraciji in vitro bile potrebne doze koje višestruko, čak i do 100 puta, premašuju one koje su dozvoljene za humanu upotrebu - ističu na Institutu.

