RHMZ UPOZORAVA NA OLUJNE UDARE KOŠAVE: Temperatura ide ispod nule, a za ovaj deo zemlje je upaljen i meteo alarm

U većem delu zemlje sutra će biti pretežno sunčano uz umeren i jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni sa udarima brzine od oko 85 kilometara na sat, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura kretaće se od minus jedan do šest, a najviša dnevna od osam do 14 stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i vetrovito sa jakim, povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura biće oko šest, a najviša dnevna oko 11 stepeni Celzijusa.

Da nas ponovo čekaju udari košave potvrdio je i meteorolog Marko Čubrilo.

"Od danas će istočno od nas jačati polje anticiklona dok će se nad Mediteranom i dalje zadržavati ciklonska aktivnost. U takvim uslovima u košavskom području zbog razlike u vazdušmom pritisku između ciklona i anticiklona počinje jak jugoistočni vetar. U isto vreme duž severnog Jadrana jačaće bura, dok će nad većim delom srednjeg i južnog biti istočnog vetra, posebno na otvorenom moru.Košava će poseno pojačati večeras i sutra kada bi nad velikim delom područja gde je ona tipična udari išli i do oko 17 metara u sekundi, dok bi nad opredelima de će biti najjača udari išli i oko 23 metara u sekundi", napisao je on na Fejsbuku.

Kako je najavio u utorak će jutarnja temperatura biti od minus jedan do šest, najviša dnevna od osam do 14 stepeni.

"Ujutru će po kotlinama i duž rečnih tokova jugozapadne, južne i istočne Srbije biti mestimično maglovito, tokom dana na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, u košavskom području i vetrovito, a na istoku Srbije sa lokalnom pojavom rosulje. Sutra u Beogradu će biti pretežno sunčano i vetrovito sa jakim, povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom i temperaturama od šest do 11 stepeni", naveo je on.

Najhladnije će sutra biti na istoku naše zemlje.

"Kako se znatno severnije i istočnije od nas premešta vrlo hladan vazduh, samo manji deo te hladnoće će preko krajnjeg istoka Evrope stići i do nas tako da će sutra i u sredu najhladniji deo regiona biti istok Srbije, posebno Timočka i Negotinska krajna gde bi uz tmurno veme maksimumi bili samo do +5 stepeni Celzijusa. Nad ostalim delom regiona maksimumi od sedam do 14 stepeni Celzijusa, duž Jadana i oko 18 stepeni Celzijusa. Košava će u velikoj meri povećavati subjektivan osećaj hladnoće. Padavina ne bi trebalo da bude, još samo danas ponegde na otvorenom moru Jadrana i ostrvima može biti prolazne kiše", objavio je meteorolog.

Košava prestaje da duva u sredu

"U sredu posle podne polje anticiklona će početi slabiti i time će i košava oslabiti i prestati, a u sredu posle podne će računa na postepeno naoblačenje. U četvrtak će se severnije od nas premeštati hladan front čiji će se uticaj malo osetiti i nad regionom tako da će ovog dana preovlađivati oblačno i malo hladnije, ponegde uz ređu pojavu uglavnom slabe kiše, dok bi snega ponegde bilo samo preko 900mnv. Vetar bi okrenuo na severozapadni smer, dok bi bure bilo duž cele obale Jadrana. Dnevni maksimum od šest do 12 stepeni Celzijusa",zaključio je Čubrilo.

U Srbiji će do petka biti umereno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo, samo se u četvrtak očekuje retka pojava slabe kiše uz kratkotrajni manji pad dnevne temperature. U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu.

