KAD REKLAMIRATE ROBU NE MORATE DA IMATE FISKALNI RAČUN! Evo kako možete zameniti proizvod i bez papirnog dokaza

Dejan Gavrilović iz Udruženja "Efektiva" naveo je da postoji mogućnost za zamenu robe ili povratak novca i kada nemate fiskalni račun.

- Zakon kaže da je trgovac dužan da izvrši zamenu koupovine robe samo ako kupac ima dokaz o kupovini. Kada nema fiskalnog računa, to može da bude i izvod sa tekućeg računa, potvrda sa elektronskog bankarstva, bilo šta što trgovcu dokazuje da je proizvod kupljen u njegovoj radnji - naveo je Gavrilović.

Tu postoji i dobra volja prodavca, koji može da vas zapamti, pa vam zameni robu ili prepozna svoj brend, ukoliko je u pitanju neka ekskluzivna prodavnica.

- Ako trgovac prepozna recimo da je brend kupljen kod njega, ako prodaje ekskluizivnu robu, ili ako se prodavac ili prodavačica sećaju da ste kupovali u toj radnji, on to može da uradi. Međutim, zakon ga ne tera to da uradi, ukoliko nemate dokaz o kupovini. Šta god da dokazuje da je plaćanje učinjeno, zakon može da se sprovede - kaže predstavnik udruženja za zaštitu potrošača.

Ukoliko kupujete belu tehniku, koja ima ograničenu garanciju, savetuje se da račun iskopirate.

- S obzirom da je zakonska garancija dve godine, a da fiskalni račun izbledi za te dve godine, važno je da se taj račun iskopira, kako bi se dokaz o uplati čuvao što duže - kaže Dejan Gavrilović iz udruženja za zaštitu potrošača Efektiva.

