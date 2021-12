NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Manje preminulih a evo koliko je danas novozaraženih

BEOGRAD - U prethodnih 24 sata na korona virus testirano je 16.541 građana od kojih je 1.676 novozaraženih.

Preminula su 24 pacijenta, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 91 oboleli.

Kon: Ja ne da imam nešto protiv nevakcinisanih nego samo o njima mislim

- Očekujem da se jasno saopšti ljudima i svim članovima Kriznog štaba, kakva je situacija, kakva je pretnja i da li smo mi zaista pripremljeni za sve informacije koje stižu iz sveta. Iz sveta stiže da je omikron varijanta do sada pokazala najveću sposobnost prenošenja i najveću dominaciju za jako kratko vreme. Činenica je da je prekrila Ameriku za svega dve nedelje. Ubrzala je prenos u Velikoj Britaniji četiri puta, što se pokazalo i u brojkama od 122.000 dnevno. Kod nas je importovan slučaj i mi nemamo dokaze prenošenja među našim stanovništvom, ali je to neminovno - kaže dr Predrag Kon za Kurir televiziju.

U poslednji tri dana imamo vrlo jasno povećanje broja. To će se ubrzati. Ne možemo da očekujemo da ćemo biti drugačiji od drugih zemalja, samo je pitanje vremena potrebno da se taj intenzitet aktivnosti poveća - rekao je Kon.

Zasad prema njegovim rečima nema jasnih pokazatelja u kom smeru će se brojke zaraženih kretati.

- Za sada nemamo neke pouzdane pokazatelje da se neće desiti to što je Šekler rekao, da će broj zaraženih biti i više od 5.000. Ono što mora da se shvati je to da neće sada samo vakcina to zaustaviti, nego i poštovanje propisanih mera i pravovremene mere. Istina je da nam preti. Mladi neće da razmišljaju. To me podseća na 90-e godine, kad su mladi pričali, ne može više ovako, pa makar i poginuli. To je jedan trenutak očaja, koji se javlja u trenucima borbe - rekao je epidemiolog.

Lončar pred Krizni štab: Pitanje dana kada će brojevi početi da rastu

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je epidemiološka situacija u Srbiji "podnošljiva" ali da je pitanje dana kada će brojevi novozaraženih početi da rastu zbog pojave novog soja korona virusa omikrona. Lončar je za televiziju Pink izjavio da će Krizni štab za suzbijanje epidemije korona virusa održati sastanak danas u 16 sati ali nije precizirao koje teme su na dnevnom redu.

Prema njegovim rečima, "država je obezbedila sve što je do nje" za borbu protiv epidemije - vakcine, lekove i bolničke kapacitete, a na građanima je odgovornost da se pridržavaju mera i da se vakcinišu.

Bolje da smo pričali da vakcina nema dovoljno

Povodom slabog odziva za vakcinaciju protiv korona virusa, Lončar je rekao da bi, možda, "da smo pričali da ih nema dovoljno, da je potrebna veza da bi se dobile vakcine, procenat vakcinacije bio 100 posto". Ukazao je da "država nije mama i tata" da građanima određuje šta treba da rade već da to ostaje na njihovoj savesti. Ministar zdravlja je ponovo apelovao na građane da se vakcinišu protiv korona virusa.

