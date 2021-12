RASTE BROJ ZARAŽENIH OMIKRONOM U SRBIJI Svi su došli iz inostranstva, a najviše iz ove 2 evropske zemlje! Evo kakve simptome imaju

Novi soj korona virusa - omikron, koji je pre 5 dana dijagnostikovan u našoj zemlji, do sada je potvrđen kod desetak osoba u Srbiji, rekla je prof. dr Tanja Jovanović sa Instituta za mikrobiologiju i imonologiju Medicinskog fakulteta.

- Svi su došli iz inostranstva, a najviše iz Velike Britanije i Francuske. Nema ih toliko mnogo, ali ih ima negde oko desetak - kazala je prof. dr Jovanović za Telegraf.

Prema njenim rečima, pacijenti uglavnom imaju blagu kliničku sliku.

- Ne mora da bude ali, na sreću, pacijenti uglavnom imaju blagu kliničku sliku - rekla je prof. dr Jovanović.

Omikron soj je prošle nedelje, da podsetimo, prvo potvrđen kod četvoročlane porodice koja je došla iz Bocvane. Porodica je turistički boravila u Africi. Kako je tada objasnila prof. dr Aleksandra Knežević sa Instituta za mikrobiologiju i imunologiju, zaraženi pacijenti su na ulazu u našu zemlju bili negativni i odmah stavljeni pod nadzor, odnosno u izolaciju, s obzirom na to da su došli iz rizične zemlje.

- Posle nekoliko dana došlo je do pojave simptoma. Oni su testirani i dijagnostičkim testovima je potvrđena infekcija korona virusom, a posle toga su uzorci stigli na naš Institut radi utvrđivanja varijante koje su prisutne kod njih - naglasila je Kneževićeva.

Simptome je najpre dobila žena, koja je smeštena u Infektivnu kliniku, i njeno stanje je stabilno. Stručnjaci kažu da se omikron širi pet puta brže nego delta, zbog čega i zabrinjava medicinare.

Za danas je zakazana sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, prva otkako je u našoj zemlji dijagnostikovan novi soj. Medicinski deo je za to da kovid propusnice važe 24 sata, a Ministarstvo se zalaže da one 24 sata važe do kraja januara. Ujedno, isti deo štaba je i skeptičan da će doći do bilo kakvih novih mera, ili ti pooštravanja starih.

