NOVI LEK PROTIV KORONE IZLEČIO PACIJENTA ZA 48 SATI Na Infektivnoj dobio terapiju, temperatura i nesnosne glavobolje ODMAH NESTALI

Početak januara doneo je veliki broj zaražavanja, a naša zemlja zabeležila je rekordan broj novozaraženih u jednom danu od početka pandemije.

Podaci lekara kažu da je najveći broj zaraženih novim omikron sojem, koji je u našu zemlju došao krajem decembra, ali prisutni su i dalje drugi sojevi.

Redakciji Kurira javio se pacijent kome je dan nakon Nove godine konstantovan novi soj korona virusa. Opisuje simptome i kako je to izgledalo.

"Sama činjenica da sam pozitivan me zaprepastila jer sam se dve godine dobro držao bez bilo kakvih naznaka infekcije. Možda sam već i preležao jednom virus, a da to i ne znam kao i većina nas. Imao sam mali strah jer je to šok, kada uzmete u obzir da je korona klackalica i da nema pravila, jedan dan se osećate super, a onda drugi dan jedva stojite na nogama. Uglavnom, imao sam nesnosne glavobolje i temperaturu oko 39 uz prisutnu malaksalost koja je ravna tome kao da vas je nešto pregazilo ili neko pretukao. Ono što je karakteristično za ovaj soj je da se mnogo znojite, ja sam se budio u goloj vodi, majica sva natopljena vodom, a posteljina skroz mokra. Jezivo je bilo."

Nakon što je i definitivno ustanovljeno da je test pozitivan poslat je na standardne preglede među kojima je i rentgen pluća. Snimak je ukazivao na upalu, pa je poslat na Infektivnu kliniku gde mu je propisan novi lek protiv opakog virusa - molnupiravir.

foto: Shutterstock

"Dolazak u Infektivnu kliniku već mi je stvarao u glavi slike hospitalizacije. Kada vam neko konstatuje upalu pluća, a da ništa ne osećate, ništa vas ne boli, čak se niste ni zakašljali ne stvara nimalo lagodan osećaj. Pri tom nisam ni vakcinisan. Doktor je tokom pregleda konstatovao da nemam upalu, a zbog specifične zdravstvene situacije i činjenice da sam hronični bolesnik propisan mi je novi lek- molnupiravir. Pre svega kada mi je doktor dao taj lek mogu vam reći da se nisam osećao nimalo sigurno i prijatno, jer unosim u organizam nešto novo i neprovereno, ali u takvoj situaciji nema izbora. Inače taj lek se (bar za sada) ne može naći u apotekama, nego vam ga direktno daju na Infektivnoj. Piju se 4 tablete ujutru i 4 uveče pet dana, nakon čega prestajete sa terapijom."

Novi lek delovao je već nakon 48 h pa su analize krvi koje je naš sagovornik uradio u sklopu redovne kontrole bile sjajne.

"Nakon 2 dana radio sam i analize krvi i skoro pa celokupna krvna slika i CRP koji ukazuje na neku upalu u organizmu su bili praktično svi u granicama, kao da nemam nikakvu infekciju. Jedino su blago bili povišeni limfociti ali to je valjda karakteristično kada vam se telo bori sa infekcijom. I ne samo to, vratio mi se apetit odmah, a on se i u slučaju običnog gripa ne vraća ni nakon par dana.

Nakon toga, temperatura je nestala, a simptoma sem blagih glavobolja nije bilo.

"Temperaturu sam prestao da merim treći dan, nije bilo potrebe, jer sam se osećao sjajno, ubrzo je nestala i malaksalost koja je karakteristična za ovaj soj. Još par puta su se javile glavobolje koje nisu bile toliko bolne, a rešio ih je brufen. Čulo mirisa i ukusa uopšte nisam izgubio.“

Kaže da je imao veliku sreću da završi na Infektivnoj klinici gde mu je dat novi lek, jer da nije greškom tamo završio, ne bi dobio tu terapiju i ne bi mu bilo svejedno.

"Iskreno, u kovid bolnici su mi već prepisali hemomicin, plašio sam se da on uz vitaminsku terapiju neće biti dovoljan i da ću imati ozbiljne simptome tokom dve nedelje izolacije, međutim simptomi su nestali jako brzo. Nakon 5 dana konzumiranja molnupiravira više sam se plašio hoće li se vratiti simptomi šesti dan kada terapija prestane, ali nisu se vratili.“

Naš sagovornik upućuje na oprez prilikom konzumacije ovog leka.

"Lek je baš jak, navedene su kontraindikacije koje ja na svu sreću nisam imao, ali mora se paziti kako se pije i potrebno je koristiti probiotik kao zaštitu. Ne sme se uzimati na svoju ruku, jer se daje isključivo pacijentima koji imaju blažu kliničku sliku sa tendencijom da razviju ozbiljniju, ali i onima koji zbog hroničnih bolesti mogu imati teže komplikacije. Potrebno je da se sa konzumacijom krene odmah, jer je lek najefikasniji kada se da u roku od pet dana od pojavljivanja simptoma."

Na kraju dodaje i da polako izlazi iz izolacije, da se dobro oseća, ali i šalje upozorenje

"Ljudi čuvajte se, sa koronom nije nimalo naivno. I ja sam bio skeptičan prema ovom virusu, dok ga sam na svojoj koži nisam osetio. Ono što je najbitnije je da ostanete mirni, da ne paničite, jer je panika veliki neprijatelj i ponašajte se kao da imate običan virus. Pozitivno razmišljajte kada ste pozitivni na virus, jer je i to jako bitno. Ujedno, nosite zaštitnu masku, ne izlažite se velikim gužvama bez preke potrebe, kako ne biste došli u situaciju da se uopšte zarazite.

Lek molnupiravir proizvode američke kompanije Merk, Šarp i Dom i Ridžbek Bioterapeutiks, prvi je lek protiv virusa COVID 19 koji se uzima kao pilula. Odobren je od strane Američke agencije za hranu i lekove (FDA). Kako navode tvorci ovog leka, on udara na enzime koje virus koristi kako bi se kopirao i ubacuje greške u njegov genetski kod. Iz kompanije Merk navode da bi lek trebalo da spreči virus da se razmnožava, održavajući ga na niskom nivou u organizmu i smanjujući rizik od razvoja težeg oblika opake bolesti. Lek je prvi odobrila Velika Britanija, a nastao je prvenstveno kao lek u borbi protiv sezonskog gripa koji je efikasnost pokazao i tokom kliničke studije na kovid pacijentima.

Za sada je ovaj lek u upotrebi još i u Velikoj Britaniji, a Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) odobrila je nedavno ovaj lek. Cena ovog leka u Americi je 600 evra po pacijentu, a i druge zemlje uključiv Australiju i Južnu Koreju uskoro bi trebalo da imaju molnupiravir na svom tržištu.

