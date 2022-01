OVO SU SVE NOVE MERE KRIZNOG ŠTABA NA JEDNOM MESTU: Buster doza posle 3 meseca, NIŽE CENE TESTIRANJA, skraćen karantin...

Period minimalnog razmaka između druge i buster doze od sada je tri meseca, period izolacije od 10 skraćen je na sedam dana, dok će cena testiranja na kovid-19 biti jeftinija, nove su odluke Kriznog štaba. Tako će oni koji žele da se testiraju na lični zahtev za PCR test umesto 9.000 plaćati 6.000 dinara, a antigenski od 3.500 koštaće 1.800 dinara, nove su odluke Kriznog štaba.

Što se tiče nastave u centralnoj Srbiji u utorak će se nastaviti konsultacije, ali se očekuje da od prvog do 8. razreda đaci idu neposredno, a ostali na kombinovanu nastavu. Posle sedinice Kriznog štaba, lekari su se osvrnuli i na postojeće mere, koje se odnose na nošanje maski u zatvorenom prostoru, poštovanju fizičke distance i apelu na vakcinaciju za sve koji se do sada nisu vakcnisali. Kako je rečeno, treba nastaviti sa njihovom primenom.

Treća doza posle tri meseca

Pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Zoran Gojković izjavio je nakon sedinice Kriznog štaba da je epidemiološka situacija teška, vanredna i u skladu s tim pozvao je građanje da aktivno učestvuju u sprečavanju prenosa virusa.

- U Srbiji će se između druge i buster doze vakcine biće dovoljno da prođe tri meseca, dakle građani će treću dozu moći da prime nakon 3 meseca, to jedna je od prvih odluka Kriznog štaba, rekao je Gojković na konferenciji za medije nakon sednice.

Izolacija sedam dana

U Srbiji trenutno vlada omikron soj, dok se delta soj sada otkriva kod manjeg broja ljudi, rečeno je na konferenciji.

Gojković je rekao da se period izolacije sa 10 smanjuje na 7 dana, budući da "omikron" soj pokazuje da daje blaže simptome od prethodnih.

Na sednici se raspravljalo i o novim merama, vakcinaciji i kovid propusnicama. Ipak, pouzdano se nije znalo da će do nekih izmena i doći, te se nastavlja sa onim kako je bilo do sada.

Niža cena testiranja

Svi oni koji imaju potrebu da se testiraju na lični zahtev, od sada će to moći da učine po nešto nižim cenama nego do sada, još jedna je od odluka Kriznog štaba.

- Doneta je odluka da svi oni koji žele da se testiraju na lični zahtev mogu to da učine po nižim cenama, umesto 9.000 sada je PCR 6.000 dinara, dok je antigenski sa 3.500 sada smanjen na 1.800 dinara - naveo je dr Zoran Gojković.

On je istakao da je razgovarano o početku škole na nivou centralne Srbije.

- Kao što znate škole u Vojvodini su krenule sa radom i od ponedeljka osnovci do 5. razreda će u školeske klupe, a stariji osnovci i srednjoškolci će na kombinovanu nastavu - istakao je pokrajinski sekretar.

Što se tiče nastave u centralnoj Srbiji u utorak će se nastaviti konsultacije, ali smo najbliži rešenju iz Vojvodine - od prvog do 8. razreda neposredno, ostali kombinovana nastava.

Ono što je dobro je što zdravstveni sistem ne pati, što je posledica omikron soja koji je kako kaže dr Tanja Jovanović dominantan u Srbiji - kazao je Gojković, dodavši, međutim, da je zabeležena i pojava gripa, kojeg nije bilo prošle godine, što bi moglo dodatno da oteža situaciju.

Kada po četvrtu dozu?

Pokrajinski sekretar dr Zoran Gojković, odgovarajući na piranja novinara posle sedinice Kriznog štaba, za četvrtu dozu odgovorio je "polako", jer kako je rekao još nema zvaničnih dokaza o tome da li je potrebna.

- U ovom trentuku nemamo naučnih podataka za četvrtu dozu da bismo je primenili. Medicina se zasniva na dokazima, sve što smo radili do sada, sve naše odluke su vezane isključivo za nauku. U ovom trentuku nemamo nikakvih naučnih potvrda da je potrebno davati četvrtu dozu. Još ono što je bitno i važno, vidite da svaka sledeća mutacija koja dolazi, da je dejstvo vakcina mnogo manje nego na one sojeve koje su bili u početku. To je isto jedan od odgovora na pitanje - rekao je Gojković.