8 PRAVILA ZA ĐAKE KOJA RODITELJI MORAJU DA ZNAJU: Počelo je drugo polugodište, a ovo su GLAVNI PRINCIPI koji se moraju poštovati

Neki u učionicama, neki na onlajnu, tek drugo polugodište u školama započeće danas u vanrednim okolnostima zbog novog udara korone, a nastava će se odvijati uz poštovanje osam glavnih principa.

Posle čitave serije sastanaka predstavnika Tima za škole i članova Kriznog štaba, odlučeno je da najmlađi osnovci, učenici od prvog do četvrtog razreda, krenu normalno u školu, da svakog dana budu u učionicama bez podele odeljenja. Na drugoj strani, stariji osnovci, đaci od petog do osmog razreda, kao i svi srednjoškolci, radiće po kombinovanom modelu: dan u školi, dan kod kuće.

I sve to uz poštovanje osam glavnih principa koji su određeni od strane Ministarstva prosvete i Instituta “Batut”.

1. Podela odeljenja

Sa izuzetkom najmlađih razreda, sva odeljenja starijih osnovaca, đaka od petog do osmog razreda, kao i srednjoškoloca, koja imaju 16 ili više đaka, biće podeljena u dve grupe - A i B. Dakle, odeljenje sa 30 učenika biće podeljeno u dve grupe od po 15.

Jedna grupa će biti u školi ponedeljkom, sredom i petkom, druga utorkom i četvrtkom, a onda će se sledeće nedelje zameniti. Danima kada grupa ne bude u učionicama imaće onlajn nastavu od kuće.

Najmlađi osnovci, od prvog do četvrtog razreda, biće redovno u školi, svakog dana, bez podele odeljenja.

2. Časovi i klupe

Časovi će za sve đake, kako za one koji su na redovnoj, tako i one na kombinovanoj nastavi, trajati regularno 45 minuta. I to bez obzira da li ste u učionicama ili na onlajnu kod kuće.

Pošto će odeljenja starijih osnovaca i srednjoškolaca biti podeljena, u svakoj klupi će sedeti samo po jedan učenik kako bi se održavala distanca. Ovo neće biti slučaj samo kod mlađih osnovaca, od prvog do četvrtog razreda.

3. Onlajn nastava

Preporuka Ministarstva prosvete je da, ukoliko uslovi dozvoljavaju, kod onlajn nastave treba težiti da učenici prate časove u realnom vremenu, preko izabranog sistema za upravljanje učenjem (platforme za učenje) ili putem drugih elektronskih kanala komunikacije. Ovo se međutim, u praksi pokazalo vrlo sporno, neke škole su to primenjivale, a neke ne. Ocenjivanje učenika vršiće se isključivo u danima kada su oni na direktnoj nastavi u učionicama.

foto: AP/Bernat Armangue

4. Obavezne maske

Đaci, nastavnici, ali i svi drugi zaposleni u školama, biće obavezni da non-stop nose zaštitne maske, od momenta ulaska u školsko dvorište, za vreme časova, odmora, pa sve do napuštanja dvorišta. Dakle, neće kao jesenas biti u mogućnosti učenici da skidaju maske za vreme časova, dok sede u klupama.

Ne postoji ograničenje o vrsti obavezne maske, da li je na primer platnena ili hirurška, a izuzetak mogu biti samo oni učenici koji dobiju potvrdu od svog pedijatra da iz nekog zdrvastvenog razloga ne mogu da je nose.

5. Karantin i izolacija

Učenici koji budu pozitivni na korona virus moraće u sedmodnevnu izolaciju. I to bez obzira da li imaju simptome ili ne. Roditelji o tome treba odmah da obaveste razrednog starešinu, a ako posle sedam dana deca nemaju simptome, vraćaju se na nastavu, ali uz potvrdu pedijatra.

U slučaju da je neko u porodici kovid pozitivan, a nisu se zarazili, đaci idu u petodnevnu izolaciju o čemu takođe roditelji treba odmah da obaveste razredne starešine. Po povratku u školu posle pet dana nije potrebna lekarska potvrda, ali je neophodna primena pojačanih mera zaštite, pa se preporučuje još pet dana nošenje KN 95 maske.

6. Posebne mere

* U odeljenjima sa 16 ili manje učenika, nakon pojave tri ili više obolela đaka, odeljenje prelazi na onlajn nastavu u narednih 10 dana.

* U odeljenjima sa 17 i više učenika, nakon pojave dvoje zaraženih, ono se deli na dve grupe i nastavlja sa radom po kombinovanom modelu. Ukoliko u grupama naknadno bude više od tri nova slučaja, onda samo ta grupa prelazi deset dana na onlajn.

* Ako i dalje postoje elementi za prelazak na onlajn cele smene ili cele škole, direktor obaveštava nadležnu školsku upravu i nadležni institut/javod za javno zdravlje, koji procenjuje situaciju.

7. Ekskurzije

Ekskurzije i izleti su u ovom trenutku, u najmanju ruku, neizvodljivi. A za svaku od njih je obavezna dozvola MInistarstva prosvete.

- Ne može se organizovati ekskurzija na sopstvenu odgovornost. Ako je mesto u Srbiji gde se putuje u zelenoj zoni, kao i mesto gde se nalazi škola, onda se traži dozvola od ministarstva za odlazak - rekao je ministar prosvete Branko Ružić.

Trenutno, međutim, u Srbiji nema grada ni opštine koja nije u crvenoj zoni.

8. Odluke petkom

Odluka da najmlađi osnovci idu regularno na nastavu, a stariji osnovci i srednjoškolci po kombinovanom modelu, važi samo za ovu nedelju. U četvrtak će se ponovo sastati Tim za škole, koji čine predstavnici Ministarstva prosvete i Instituta “Batut” i doneti odluku za sledeću sedmicu koja će biti obelodanjena u petak u 12 časova. Oni tada, zavisno od epidemiološke situacije, mogu da uvedu strože ili blaže mere.

U dogledno vreme planirano je da, baš kao što je to slučaj bio jesenas, odluke o vrsti nastave ne budu jedinstvene za celu Srbiju, već prema epidemiološkoj situacija u određenom gradu ili opštini.

Mlađi osnovci

Učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole pohađaće neposredno nastavu, dakle potpuno regularno. Oni će svakog dana biti u svojim učionicama, sa učiteljima i učiteljicama, a ni odeljenja neće biti podeljena.

Stariji osnovci

Učenici od petog do osmog razreda osnovne škole ići će po kombinovanom modelu. Odeljenja će biti podeljena u dve grupe, nastava će biti po sistemu “dan u školi, dan na onlajnu”.

Srednje škole

I srednjoškolci će biti na kombinovanoj nastavi, sa podeljenim odeljenjima u dve grupe i sistemom “dan u školi, dan kod kuće”. Jedna grupa će biti u učionici u ponedeljak, sredu i petak, druga u utorak i četvrtak.

Školski kalendar

14-16. februar: praznik Dan državnosti, mini raspust

25. i 26. mart: proba male mature

22. april - 3. maj: prolećni raspust

24. maj: kraj školske godine za đake 4. razreda gimnazija

7. jun: kraj godine za osmake

21. jun: kraj za ostale osnovce i srednjoškolce

22, 23. i 24. jun: mala matura

Četvrtak bez nastave u školama

Ministarstvo prosvete je uputilo školama dodatno uputstvo o organizaciji rada ove nedelje da kombinovanu nastavu planiraju tako da obe grupe učenika imaju po dva nastavna dana, pošto je četvrtak, 27. januar školska svala Sveti Sava kada u školama nema nastave.

Većina škola je odlučila da jedna grupa bude u učionicama u ponedeljak i sredu, a druga u utorak i - petak.

