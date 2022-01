ISPOVEST MILICE IZ RUTEVCA KOJA JE POSLE 40 GODINA PRONAŠLA SINA: Videla sam ga i čula kako plače, onda su mi rekli da nije živ

Tri puta sam se porađala u porodilištu u Kruševcu, treći put 3. marta 1981. godine rodila sam muško dete za koje su mi rekli da je preminulo.

To je ispričala danas u policiji Milica Milojević (70) iz Rutevca kod Aleksinca koja je potvrdu da je njen sin Mlađan Milivojević (40) dobila DNK analazom prošle jeseni.

- Ta trudnoća se normalno odvijala sve do 2.marta kada sam dobila bolove i otišla u bolnicu.To je bilo u sedmom mesecu i 18 dana od početka trudnoće po mojoj evidenciji i sećanju.Porodila sam se prirodnim putem, bez anestezije ili nekog opijanja, rodila sam muško dete,čula ga da plače...

Sinčića teškog 3,8 kilograma ugledala je po rođenju i bio je to,prema Miličinom svedočenju, poslednji put da ga je videla sve do septembra 2021.godine kada je došao kod nje zajedno sa predstavnicima Udruženja za istinu i pravdu o nestalim bebama. U izjavi datoj kruševačkoj policiji po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, Milica je ispričala da joj je 4.marta saopšteno da joj je beba preminula, posle čega je izjurena iz bolnice bez otpusne liste ili dokumentacije, uverena da je bebu zauvek izgubila.

Da je njen sin, ipak, živ, posumnjala je kada je videla prilog na televiziji o nestaloj deci. Kontaktirala je članove Udruženja,odnosno Vladine komisije koja se bavi ovom bolnom temom. Posle susreta i pristanka na DNK analizu, pozvali su je 3.septembra i predočili da su rezultati testiranja nedvosmisleni i da ukazuju da je njen sin Mlađan Radivojević.

- Viđala sam se u narednih nekoliko dana sa Mlađanom, htela sam bolje da se upoznam sa sinom, jer je prošlo 40 godina od kad sam ga rodila- ispričala je Milica.

Nešto ranije, za ovom ženom je, ne znajući njen identitet u potragu krenuo i Mlađan, kome je rečeno da je usvojen. Krivičnu prijavu je zajedno sa Udruženjem podneo OJT u Kruševcu 2019.godine. Iscrpljujuća potraga ih je dovela do kruševačke bolnice, matične službe, do Mlađine rođene rođene sestre, Marine Milojević (46) i na kraju, do majke, Milice.

Kako je ranije predočeno u Udruženju, Milan je kao beba otet i protivzakonito usvojen, u celom procesu izmišljeno ime roditelja na porođaju i pri upisu u matičnu službu. Tri tužilaštva i pet policijskih uprava istraživala su slučaj Mlađana Radivojevića. Prema rečima Radiše Pavlovića, predsednika Udruženja, javili su se tek sada, pozivom upućenim majci da da izjavu policiji, iako je otkriće o srodstvu obelodanjeno pre četiri meseca.

Pavlović navodi i da sumnja da su „pojedinci iz duboke države“ to uradili,jer se očekuje sastanak sa predsednikom države i dodaje da je nužno formiranje posebne jedinice tužilaštva koje će objediniti sve predmete u Srbiji i započeti sveobuhvatnu istragu

- Milica je dala temeljnu izjavu policiji, objasnila sve detalje što naravno i jeste posao tužilaštva, ali su oni to trebali da rade pre-napominje Radiša Pavlović.

(Kurir.rs/Novosti)