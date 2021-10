MISTERIJA! DRAGANA (41) IZ KRALJEVA STALNO PREPOZNAJU LJUDI KOJE NIKADA NIJE UPOZNAO: Šokirao se kad je shvatio zašto je to tako?!

BEOGRAD - Vest da je u Srbiji rešen prvi slučaj otetih beba, a da je Mlađan Radivojević (40) iz Donjeg Adrovca, kod Aleksinca, koji je 1981. godine navodno otet od svoje porodice, konačno saznao ko su njegovi biološki roditelji i srodnici - uzburkala je domaću javnost.

Njegov slučaj otmice nažalost nije jedini ali je na sreću prvi koji je rešen na najlepši mogući način i što je najvažnije nesporno je naučno dokazano ko su mu biološki roditelji i da je silom otrgnut od svoje majke i porodice.

O slučajevima nestalih beba pišemo već godinama a svojevremeno se među najintrigantnijim slučajevima našao i Draganov, o kom su beogradski mediji pisali pre četiri godine.

Naime, Dragana (41) su godinama prepoznavali ljudi koje nikada nije upoznao. Kada je počeo da "vraća film" došao je do neverovatnog zaključka. Evo da podsetimo i na njegov slučaj....

Dragan Stanković (41), Kraljevčanin koji skoro tri decenije živi u Australiji, nekoliko puta je doživeo da mu ljudi u Čačku prilaze i počinju razgovor kao da ga oduvek poznaju, iako ih nikada ranije nije sreo.

Dragan je potom čuo priču o nestalim bebama i odlučio da zatraži da se ekshumira grob njegovog brata blizanca koji je umro na rođenju.

Njegov otac Milorad Stanković, koji takođe živi u Australiji, rekao nam je da su njegovi sinovi, inače jednojajčani blizanci, rođeni u Kraljevu 1976. godine. Ali, jedan od njih je preminuo, kako mu je tada objašnjeno, zbog urođene srčane mane.

- Bebu smo dobili u nekoj kutiji, veličine kao za cipele. Nismo otvarali, jer smo bili poprilično potreseni i sahranili smo je u porodičnoj grobnici na groblju u Kraljevu. Ali, sin Dragan me je pre izvesnog vremena pitao da li sam video telo bebe. Kada sam mu rekao da nisam, on mi je ispričao šta je doživeo više puta. A ja sam hteo, iskreno, kada god sam dolazio u Srbiju da uzmem budak i otkopam grob. Ali nisam smeo jer bi me uhapsili. I tako je to ostalo - priča Milorad.

Dragan kaže da je sumnja krenula 2006. godine u Čačku, gde je ponekada znao da ode, pošto je na svega tridesetak kilometara od Kraljeva.

- Crv sumnje se pojavio kada je počelo da se govori o krađama beba. Tada sam počeo da vraćam film unazad i prisetio se nekih događaja od pre više od deset godina. Sećam se da me je taksista iz Čačka ubeđivao kako me poznaje, a ja sam ga prvi put tada video. Gospođa koja je radila u video-klubu se isto ponašala. Onda mi na jednoj slavi, isto u Čačku, čovek govori da me je sretao. Svima sam odgovarao da je to nemoguće, jer ne živim u Srbiji, već u Australiji - rekao nam je Dragan Stanković iz Perta.

Dragan kaže da je shvatio da slučaj mora da istera do kraja kada je od oca čuo da bebu niko nije video.

- Tražićemo ekshumaciju groba. Pokrenućemo ceo postupak. Ne znam šta je moguće uraditi posle 40 godina, ali verovatno da na osnovu DNK nalaza postoji mogućnost da se otkrije. Videćemo. Moramo da saznamo da li je beba zaista umrla ili je ukradena - kaže Dragan.

Roditelji slučajno sretali decu

Udruženje roditelja nestalih beba Srbije pre nekoliko godina iznelo je podatak da je nedavno ušlo u trag 75. novorođenčetu za koje se sumnja da je ukradeno od roditelja. Saopštili su da su pojedini roditelji slučajno sretali svoju decu na najneverovatnijim mestima i tako su shvatali da su živa.

(Kurir.rs/Blic/Nenad Božović/Foto: Facebook printscreen)