ISKORISTITE PRAZNIK ZA PUTOVANJE: Gde sve možete da odete sa dve doze vakcine i 100 €? Ove zemlje ukidaju mere

Otkako se pojavio novi soj virusa, omikron, države su odustale od objavljivanja uslova putovanja dva puta mesečno i ta pravila menjaju čak i na sedmičnom nivou. Dok s druge strane, mnoge zemlje u poslednje vreme, uprkos porastu broja zaraženih ukidaju sve mere.

Mnogi su ove zime odlučili da odmor provedu u domaćim zimskim centrima i banjama, a onima koji se ipak odluče da idu u inostranstvo za predstojeće Sretenjske praznike upućeni savetuju da ponesu sve dokumente o vakcinaciji i testovima, a evo gde može da se putuje.

Putovanje u region bez ograničenja

Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova svakodnevno se ažuriraju informacije o uslovima za ulazak u sve zemlje. Za sada i dalje u Bosnu i Hercegovinu ulazimo bez ikakvih ograničenja, u Sloveniju i Hrvatsku uz zeleni sertifikat kao potvrdu o vakcinaciji.

U Makedoniju i Crnu Goru državljani Srbije mogu ući ući s primljene dve doze, s tim da od dobijanja druge nije prošlo više od šest meseci, potvrdom o preležanom kovidu, negativan PCR test ne stariji od 72 ili negativan antegenski test ne stariji od 48 sati.

Povratna avio karta za 100 evra

Avionske karte nikad nisu bile jeftinje, tako povratna avionska karta do Hrvatske košta 87 evra, do Crne Gore ili Makedonije 95 evra. Do Slovenije je nešto skuplja i iznosi 123 evra.

Sretenjski raspust provedite u Evropi, Danska prva ukinula mere

Danska je prva evropska zemlja koja je ukinula sve kovid mere. Uprkos ogromnom broju novih slučajeva korone, Danci se vraćaju normalnom životu.

Od 1. februara u Danskoj više ne moraju da se nose zaštitne maske. Ne moraju da se pokazuju ni potvrde o vakcinisanju ili ozdravljenju od korone, a nije potreban ni test. Za velike manifestacije više nema ograničenja broja učesnika. I na fudbalskim stadionima od sada smeju da se popune sva mesta, a ponovo je moguć i odlazak u klubove ili barove.

Još četiri nedelje na snazi zabrana ulaska u tu zemlju za nevakcinisane. Preciznije, onaj ko nije vakcinisan ili nije preležao koronu, sme da uđe u Dansku, ali mora da se testira najkasnije 24 sata pre ulaska u zemlju.

- Državljani Republike Srbije (sve kategorije) mogu da uđu u Dansku bez prethodno urađenog testa. Vakcinisani građani, sa potvrdom u elektronskoj formi (digitalni zeleni sertifikat), ne moraju da urade test po ulasku u Dansku, niti da se samoizoluju.

Nevakcinisanim građanima neophodan je test nakon ulaska u Dansku (rok 24 sata) i potrebna je samoizolacija u trajanju od 10 dana (čak i ako je test negativan). Izolaciju je moguće prekinuti nakon šestog dana ukoliko se dobije novi negativan rezultat. Testiranje je besplatno. Od izolacije su izuzeta lica koja putuju službeno i deca mlađa od 15 godina - stoji na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.

Norveška

Većinu mera ukida i Norveška, jer je, kako poručuje vlada, malo verovatno da će stalni porast broja slučajeva korona virusa ugroziti zdravstveni sistem.

Norveška je u decembru ušla u delimično zaključavanje zbog borbe protiv omikron soja koji se brzo širi, ali većina tih mera više nije potrebna.

Holandija

Državljani Republike Srbije koji poseduju sertifikat o vakcinaciji mogu putovati u Holandiju pod uslovom da prilože negativan PCR test (ne stariji od 48č) ili negativan antigen test (ne stariji od 24č).

Vakcine koje se priznaju su Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm i Sinovac.

Švedska

Švedski Zavod za javno zdravstvo objavio je da bi većina ili sve epidemiološke mere mogle biti ukinute 9. februara, pod uslovom da se trenutno stanje u bolničkom sistemu ne pogorša.

Iako Švedska već nedeljama gotovo svakodnevno beleži rekordan broj zaraženih, broj pacijenata na intenzivnom lečenju i broj smrtnih slučajeva od kovida stabilni su i relativno niski, pa se očekuje da će Švedska krenuti putem svojih skandinavskih suseda.

Ako planirate putovanje u skandinavske zemlje, za povratnu avionsku kartu do Danske potrebno je da izdvojite 122 evra, Norveške 86 ili do Holandije 53 evra. Za Švedsku vam je potrebno manje od 50 evra.

Za ulazak u Grčku, Austriju i Francusku potreban PCR

Uz zeleni sertifikat kao potvrdu o vakcinaciji za ulazak u Grčku, Austriju i Francusku potrebno priložiti i negativan pi-si-ar test ili brzi antigenski. U Bugarsku se može uz potvrdu o vakcinaciji ne stariju od 270 dana, dok buster doza nema vremensko ograničenje.

U Italiju se turistički - ne može. Može se samo zbog hitnih poslovnih i medicinskih razloga, školovanja ili spajanja porodice ili zbog učešća na sportskim takmičenjima od državnog značaja. I tada je desetodnevna izolacija obavezna.

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Austriju ukoliko prilože dokaz o potpunoj vakcinaciji protiv Covid-19 (na nemačkom ili engleskom jeziku) nekom od sledećih vakcina: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Covovax ili Novavax ili lekarsko uverenje o preležanoj bolesti, izdato od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku) da je lice u poslednjih 180 dana preležalo Covid-19. Pored toga neophodno je priložiti i negativan PCR test ne stariji od 72 sata (na nemačkom ili engleskom jeziku) – tzv. 2G+ pravilo.

Povratnu avio kartu do Francuske u ovom trenutku je moguće kupiti za samo 30 evra, a do Grčke i Austrije za 100.

Šta je potrebno za ulazak u Egipat i Tursku?

U Egipat i Tursku se ulazi samo uz dve vakcine, kad god da su primljene i bilo kog proizvođača. Na ulasku u državu mora da se popuni jedan dokument praćenja, kju-ar-kod, ali to je jako lako, završi se u par klikova i ljudi mogu slobodno da se kreću.

Evropska komisija je pre nekoliko dana izdala veoma važnu preporuku svim članicama.

"Po prvi put na neki način izdvaja ljude koji su dobili treću dozu vakcine, odnosno buster dozu, i zahteva se, odnosno daje preporuka svim članicama EU da za njih ne postoji ograničenje u vremenu trajanja buster doze. Dakle, to je po prvi put da imamo jedan protokol koji vrlo jasno govori o tome da će svi oni koji su primili buster dozu moći da putuju bez prepreka", kaže Aleksandar Seničić, direktor Jute.

Negativan PCR test je uslov za ulazak u mnoge zemlje, bez obzira na vakcinu. Do nedavno je koštao devet hiljada dinara, a sada šest.

Povratne avio karte do Turske su 90, a do Egipta 170 evra, mada se veoma povoljno mogu i naći kompletni turistički aranžmani u čiju cenu je uračunat smeštaj i prevoz. Za Tursku takav jedan paket aranžman iznosi oko 430 evra.

