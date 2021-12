BRAČNI PAR IZ NOVOG SADA VIŠE OD 10 GODINA OBILAZI SVET: Od njih možete da naučite kako stalno putovati, a potrošiti malo novca

Već više od 10 godina bračni par Babić iz Novog Sada zajedno putuje i obilazi različite destinacije širom Evrope i sveta. Kako kažu, u toku jedne godine putuju u više navrata, dok na ponekom "izletu" provedu i po nekoliko meseci.

Spojila ih je rođendanska proslava kod zajedničkog prijatelja i na tom prvom susretu su shvatili da je ljubav prema putovanjima nešto što ih povezuje.

Ubrzo su počeli da planiraju zajedničko putovanje - prvo od mnogih koja će uslediti. "Shvatili smo da su nam putovanja nešto što nam pričinjava zajedničko zadovoljstvo, ali smo shvatili i da često nemamo adekvatno društvo za ista. Kako su tekli dani, ali i naši razgovori, počeli smo da dogovaramo naše prvo zajedničko putovanje", kaže na početku razgovora za 021.rs Goran Babić.

Babiće poslovi kojima se bave ne vezuju za kancelariju, a to bi za mnoge, pogotovo u današnjem pandemijskom vremenu, značilo i rad od kuće. Kod Gorana i Ivane to znači nešto potpuno suprotno. Goran se bavi grafičkim dizajnom, a Ivana, koja se bavi digitalnim marketingom, od nedavno ima onlajn posao. Takva vrsta fleksibilnosti otvorila im je šansu da putuju još češće. Iako su i pre upoznavanja mnogo putovali, Goran i Ivana kažu da ne znaju tačan broj zemalja i gradova koje su posetili tokom zajedničkih putešestvija. U jedno su, ipak, sigurni - "bilo ih je dosta".

Putovanja, pogotovo ona na nešto egzotičnije destinacije, za većinu ljudi podrazumevaju veliki trošak. Međutim, Babići tvrde da to ne mora da bude tako. Pre nego što će posetiti redakciju 021.rs, vratili su se iz Ukrajine. Odlazak u ovu zemlju ih je koštao šezdesetak evra koliko su morali da plate za povratne avionske karte sa prtljagom.

"Mi gledamo da na putovanja ne potrošimo mnogo novca, ne letimo prvom klasom. U Ukrajini smo putovali vozom od Lavova do Kijeva trećom klasom gde svi spavaju u jednom velikom vagonu koji liči na nekakav veliki hostel. Osim što je zanimljivo ujedno je i mnogo povoljnije", poručuju Babići. Kako dodaju, njima nije cilj da ta putovanja budu preskupa, već da pokušaju da na najekonomičniji način proputuju, da to bude na pristojnom nivou, ali da ih to ne košta previše. Zahvaljujući svom višegodišnjem iskustvu, Babići su pokrenuli sajt pomoću kojeg pomažu ljudima da pronađu jeftine letove i aranžmane, za šta je takođe potrebno uložiti trud. Iako im je najbliži, njihove avionske karte najčešće nisu imale veze sa aerodromom "Nikola Tesla" u Surčinu. "Gledali smo koliko bi nas izašao put do Moskve, a karta iz Beograda iznosila bi 250 evra, dok je povratna karta iz Budimpešte za Moskvu svega 70 evra. Kolima smo išli do aerodroma, tamo smo u jednom selu pored samog aerodroma parkirali kola, a odande smo imali organizovan prevoz do samog aerodroma. To znači da smo mi za tih 250 evra, koliko bismo platili kartu iz Beograda, platili dve povratne avio-karte, transfer do Budimpešte i prve tri noći u hotelu u Moskvi", kaže Goran Babić navodeći samo jedan od primera jeftinog putovanja.

Ivana kaže da se ljudi u Srbiji obično po automatizmu vezuju za beogradski aerodrom, misleći da je sve drugo isuviše komplikovano. "Mi smo gotovo navikli da letimo iz Budimpešte i Temišvara, pogotovo što 'low cost' kompanije obično lete sa tih aerodroma. Iako mnogima deluje komplikovano, to zapravo nije slučaj i može se mnogo uštedeti", ističe Ivana Babić. Putovanje od Beča do Valensije za dva centa To što konstantno prate sajtove za jeftine avionske karte, Babićima je tokom raznih putovanja uštedelo veliku količinu novca. Ipak, pre nekoliko godina Ivana i Goran uspeli su da nabave avionsku kartu od Beča do Valensije za svega dva centa. "Osnovala se nova avio-kompanija koja je tada napravila promociju da je cena karta po pravcu jedan cent, odnosno povratna karta je dva centa. I pored velikog interesovanja ljudi širom sveta za tu više nego povoljnu ponudu, uspeli smo da dođemo do karte za dva centa. Sve u svemu pratimo cene avio-karata i čekamo da se pojavi neka dobra ponuda", kažu naši sagovornici. Među mnogobrojnim destinacijama koje su do sada posetili, najviše im se dopao grad Nja Čang u Vijetnamu. Ipak, kažu, što se tiče arhitekture i samog izgleda, taj grad "nije toliko poseban". Ono što im je zanimljivo, osim samog izgleda grada i mesta u koje putuju, jesu ljudi. Upravo zato je ovaj grad jedan od onih koji se našao na vrhu dugačke liste mesta koje su posetili.

"Taj grad je fascinantan što se tiče ljudi i njihovog životnog stila, ulazimo u grad u četiri ujutro, plaža prepuna ljudi, motora i bicikala. Ti ljudi su došli ujutro da se okupaju u moru pre posla, vežbaju na plaži i plivaju. To je neverovatna energija. Svima preporučujemo da posete taj grad zbog atmosfere i ljudi", prisećajući se avanture u Vijetnamu.

Pokretni život, kuća i kancelarija Ivana i Goran ove godine odlučili su da svoja putovanja planiraju nešto drugačije. Kupili su kamper, te će im on u narednim mesecima i godinama predstavljati prevozno sredstvo za putovanja, ali i smeštaj i kancelariju. Unutar kampera kuvaju, imaju bračni krevet, a ta "pokretna kućica" im omogućava da praktično biraju mesto gde će prespavati, kao i sa kakvim će pogledom popiti jutarnju kafu.

Nakon što su kupili 19 godina stari kamper, krajem leta organizovali su svoje prvo putovanje. "Otišli smo u Bosnu i Hercegovinu, ali kada smo videli da je poprilično hladno u planinskim predelima, odlučili smo da odemo i do primorja. Od Crne Gore, preko Albanije, spustili smo se u Grčku u kojoj smo bili i do Korintskog zaliva", kažu naši sagovornici.

Na samom kamperu postavili su solarne panele koji im predstavljaju izvor električne energije kako bi mogli da rade, pune svoje kompjutere i telefone, kuvaju i normalno funkcionišu u svom vozilu na kojem god mestu oni to žele. Trenutno rade na ugradnji grejanja u svoj kamper kako bi i tokom zime mogli da ga koriste, a kada to urade, kažu Ivana i Goran, neće čekati narednu godinu, već će i do kraja ove godine otputovati na novu destinaciju.

