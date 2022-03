ZBOG RATA U UKRAJINI VIŠE NIKO NE MISLI NA LETOVANJE! Evo koji su aranžmani za koliko poskupeli i koliko će BUKNUTI CENE PREVOZA!

Nekada je u ovo vreme već dobar deo turističkih aranžmana bio rasprodat. Danas, pandemija tek što je malo "oslobodila" putovanja, rat u Ukrajini im je povukao "ručnu". I ne samo što je opet preko noći interesovanje za odmor splasnulo, već je i izvesno da će ono biti skuplje nego prošle godine. I ne samo put i smeštaj, nego i vanpansionska potrošnja. Osim cene struje i goriva, "u nebo" su odletele i cene namirnica.

Da će biti sigurno poskupljenja aranžmana za ovu godinu potvrdio je i Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije. Kako kaže, doplata za gorivo mora da postoji, naročito za čartere i avio-prevoz.

Aleksandar Seničić foto: Kurir TV, Shutterstock

- Ne očekujemo da to poskupljenje bude u stotinama evra, ali je izvesno da će doplata za gorivo, po putniku biti skuplja avio-karta za 10 do 30 evra - rekao je Seničić za Novosti.

- Biće viša cena i autobuskog prevoza, isto zbog goriva. Ali ni to ne bi trebalo da bude skuplje od 10 do 15 evra po čoveku. To je otprilike taj reciprocitet učešća goriva u ceni.

Da li će biti poskupljenja hrane na destinacijama, kaže, još ne znaju, naročito u turističkim mestima, gde mnogi lokali rade sezonski. Struja i gorivo su značajno poskupeli, ali za sada u Evropi nema nekog drastičnog poskupljenja smeštaja i hrane.

- S druge strane, ako pričamo o Egiptu, gde je planiran veliki broj turista iz Rusije, jer su bili potpisani ugovori i zbog čega su aranžmani poskupeli za 30 odsto, sada može da dođe do pojeftinjenja - smatra Seničić.

- Ako Rusi ne budu mogli da dođu, pretpostavlja se da bi Egipat bio jeftiniji i da se vrati na nivo od prošle godine. Turska i dalje očekuje goste iz Rusije, jer oni mogu jedino tamo slobodno da idu. Ko bude napuštao Rusiju, letovaće u Turskoj. Ova destinacija, generalno, nije poskupela mnogo. Zavisi od hotela i samog mesta gde se odmara. Više kategorije hotela su skuplje.

Seničić kaže i da je Grčka skoro na nivou prošle godine, osim hotela koji su za 10 odsto skuplji. Cene apartmana su neznatno povećane. Dok kod Crne Gore i Albanije nema većih pomeranja. U zavisnosti od destinacije, maksimalno će biti skuplje za nekih 10 odsto.

- Interesovanje za putovanja je bilo odlično, veliki broj uplata, ali kako je počeo rat u Ukrajini, opet niko ne zove i ne interesuje se za letovanje. S druge strane, opet imamo povećanje broja obolelih od korone u Evropi i ni to nam ne dozvoljava da planiramo i da bude neka normalna sezona - kaže Seničić.

Turističke agencije već su izbacile cenovnike za ovo leto. Grčka, Olimpska regija, u hotelima sa tri zvezdice, košta od 300 do 700 evra, u zavisnosti od pansiona. Bez prevoza i sa popustom. Hoteli sa četiri zvezdice su od 500 evra. U predsezoni, najam četvorokrevetnog apartmana košta u Pefkohoriju od 60 evra, za nedelju dana. U sezoni isti taj apartman je 230 evra. Odmor u Turskoj, za nedelju dana i avionskim prevozom, ne može da košta manje od 400 evra po osobi.

SAJAMSKI POPUSTI Činjenica je da su cene sada veće, ali u sezoni to ne bi trebalo da bude tako. Poskupeli su hrana, prevoz, putarina i trajekti. Očekivano je i da restorani budu skuplji, smatra Mirko Milovanović, vlasnik jedne beogradske turističke agencije. - Aranžmani će sigurno poskupeti od pet do deset odsto, ali ne bi trebalo više od toga - smatra Milovanović i dodaje: -Tokom trajanja Sajma turizma u agencijama će biti dodatni popusti, od 15 do 20 odsto.

Kurir.rs/Novosti

Bonus video:

00:31 CECIN ZET SE BAŠ OTVORIO ZA LETOVANJE SA ANASTASIJOM: Noć košta čak 2.500 €, a imao je veliki razlog za to