OVIH 8 VRSTA U SRBIJI NE SMETE DA PIPNETE Ni baštenskog puža, a ni ovu krvopiju! Ko zgazi riđeg mrava, 40.000 DETALJAN CENOVNIK

BEOGRAD - Ministarstvo zaštite životne sredine zabranilo je sakupljanje na celoj teritoriji Srbije osam zaštićenih vrsta flore i faune, objavljeno je u Službenom glasniku.

Na području čitave Srbije važi zabrana za sledeće vrste: barsku peruniku, trepljasti, planinski i rumelijski kantarion, crnu čemeriku, ali i medicinsku pijavicu, šumsku kornjaču i poskoka.

Kazne su izuzetno visoke i po zakonu se kreću od 500.000 do dva miliona.

Recimo, ko zgazi mrava, kazna je 40.000 za jednog jedinog i to po Pravilniku o odštetnom cenovniku za utvrđivanje visine naknade štete prouzrokovane nedozvoljenom radnjom u odnosu na stogo zaštićene i zaštićene divlje vrste.

Ubistvo bubamare kažnjava se sa 15.000, a milion za mrkog medveda. Najmanje kazne odnose se na puževe - 1.200 dinara po komadu, za sve vrste.

Dodatne zabrane po delovima Srbije Na određenim područjima važe dodatne zabrane poput zabrane na teritoriji čitave pokrajine Vojvodine koja važi za sakupljanje veprine, jezičaste kostrike i omana. Za sledeće okruge važe ove zabrane: sakupljanje zelenih, malih i velikih, žaba - Vojvodina, Podunavski, Braničevski, Borski i Rasinski okrug. Zabrana sakupljanja baštenskog puža za 2022. važi u Zapadnobačkom, Sremskom, Mačvanskom i Braničevskom okrugu. Šumski i vinogradarski puževi su pod zabranom sakupljanja u čitavom Banatu, kao i u Zapadnobačkom i Severnobačkom upravnom okrugu.

Šta kaže zakon

„Ko kršeći propise ubije, povredi, muči ili na drugi način zlostavlja životinju, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine. Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do ubijanja, mučenja ili povređivanja većeg broja životinja, ili je delo učinjeno u odnosu na životinju koja pripada posebno zaštićenim životinjskim vrstama, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine (…)“, jasan je i Krivični zakon.

Novčane kazne za ubistvo životinja vuk - 300.000 vidra - 250.000 mrki medved - milion slepi miševi 55.000 dabar - 120.000 patuljasti miš - 80.000 krtica 120.000 guska 80.000 do 100.000 čaplja - 200.000 bela roda - 150.000 orao krstaš - 500.000 beloglavi sup - 500.000 barska kornjača - 10.000 četvoroprugi smuk - 50.000 šarka - 100.000 buba jelenak - 12.500 riđi šumski mrav - 40.000 ćubasta bogomoljka - 12.000 bubamara - 15.000 poljski miš - 10.000 jež - 28.000 žaba - 1.200 skakavac - 9.000 zrikavac - 8.200 puž - 1.200 medicinska pijavica - 1.500

Šta se ne sme koristiti u lovu

