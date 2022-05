USIJALE SE CENE LETOVANJA: Evo za koliko je skuplje u Grčkoj, Turskoj i Egiptu! ALI JEDNA DESTINACIJA OBORILA CENE I POSTALA HIT!

zA MORE TREBA VIŠE NOVCA

Za predstojeću letnju sezonu građani će morati da izdvoje znatno više novca za aranžmane, jer je evidentan rast cena na destinacijama za koje se srpski turisti tradicionalno opredeljuju.

Naime, Grčka, Turska i Egipat podigli su cene, a više novca potrebno je i za vreme samog letovanja, jer su sve vanpansionske usluge poskupele, piše portal Biznis.rs.

Italija se tek polako otvara, dok one koji računaju na destinacije u regionu očekuju iste cene smeštaja i aranžmana.

- Najatraktivnije destinacije i ove, kao i prethodnih godina, su Grčka, Turska i Egipat. U Turskoj je naročito privlačna Antalijska regija jer tamo letnja sezona počinje već početkom juna. Kada je reč o cenama, Egipat je već početkom godine podigao cene za 20 do 30 odsto u odnosu na cenovni rang od prošle godine - kaže za Biznis.rs zastupnik Udruženja turističkih agencija i turističkih radnika Srbije “Inicijativa TAS” Dragan Subotić.

Za ovu godinu je, kako navodi, ugovoreno oko 60 odsto manje čarter letova. Što se tiče avio-prevoznika, cene će se takođe povećavati. Za sada su ka nekim destinacijama povećane između 10 i 30 evra, a avionske kompanije mogu da ih povećaju do 50 evra po osnovu taksi za doplatu goriva, tako da će i to uticati na poskupljenje aranžmana.

Italija se za naše turiste otvorila tek od 1. marta, tako da ponude za letnje aranžmane dosta kasne, objašnjava Subotić i dodaje da su u ovoj zemlji našim građanima tradicionalne destinacije Sicilija i Kalabrija. Sa druge strane, iako veliki broj srpskih turista na more putuje u Grčku, kako svojim, tako i autobuskim i avio-prevozom, ove godine je od strane turističkih agencija zakupljeno čak 40 odsto manje kapaciteta u odnosu na period pre pandemije.

- Cena zavisi od dela sezone, kategorije hotela i broja noćenja. Recimo, u Egipat turisti mogu da idu za 500 evra, pa naviše. Taj cenovni rang 2019. godine bio je za nekih 150 evra niži, pa su se aranžmani kretali od 350 evra. Što se tiče Turske, ona nije nešto posebno menjala cene, pa aranžman avionom, u zavisnosti od broja noćenja i hotela, može da se nađe za 400 evra. Letovanje u Grčkoj za one koji, primera radi, biraju maj ili kasno leto, košta oko 100 evra, a u sezoni su cene od 250 evra za deset noćenja u apartmanskom smeštaju, sa uključenim autobuskim prevozom. Što se tiče avionskog prevoza sa apartmanskim smeštajem, koji je standardizovan na deset ili 11 noćenja, cena je oko 450 evra - ističe Subotić.

Prema njegovim rečima, u Italiji su uokvireni aranžmani koji obuhvataju Siciliju, a šta će biti sa Kalabrijom kao destinacijom još uvek se ne zna. Tako će oni koji leto planiraju da provedu na Siciliji morati da izdvoje oko 550 evra za deset noćenja u apartmanu, sa uključenim avionskim prevozom.

- Tradicionalno je dobro interesovanje i za Španiju. Iz Srbije za sada ide samo jedan čarter let na kome je nekoliko naših turoperatora. Što se ove zemlje tiče, aktuelna je Palma de Majorka i Kosta Brava. Oni već počinju sa organizovanim aranžmanima od 23. juna i cene za Kosta Bravu kreću se od 715 evra pa naviše, dok je Majorka od 650 evra i više - navodi on i dodaje da je već primetno da će ove godine hit destinacija biti Tunis:

- On je svojim cenovnim rangom otišao dole i to je destinacija za koju može da se nađe all inclusive aranžman i za 400 evra, tako da možemo reći da se Tunis polako vraća na velika vrata i verujem da će biti dosta interesovanja.

Kada je reč o poskupljenjima na samim turističkim destinacijama, Subotić kaže da sasvim sigurno najveće povećanje beleže grčka ostrva, naročito u vanpansionskoj potrošnji.

- Grci moraju da nadoknade dve godine neposlovanja. Što se tiče velikih evropskih gradova, kao što je na primer Pariz, tu je primetan pad cena u vanpansionskoj potrošnji jer nemaju dovoljan broj turista, a ogroman je broj ugostiteljskih objekata, što je vrlo interesantno. Na primer, 30 odsto su pojeftinili restorani - kaže Subotić.

Odmor u regionu Albanija privlači sve više turista foto: Profimedia Kada je reč o regionu, zastupnik Inicijative “TAS” objašnjava da za hrvatsko primorje nemamo dovoljan broj turista i da retko koje agencije rade organizovano, dok je u Crnoj Gori zastupljen veliki broj individualnih aranžmana i svega nekoliko agencija tradicionalno radi zakupe, ali je i to značajno smanjeno, dok Albanija sve više privlači naše turiste. - Crna Gora je sa cenama takođe ostala na nivou od prethodnih godina, nije došlo do nekih značajnijih povećanja, osim u vanpansionskoj potrošnji. Albanija je u protekle dve godine bila hit destinacija zbog kovid mera koje gotovo da nije imala, pa su naši ljudi mogli tamo da putuju. Njihove cene su malo korigovane naviše, ali neznatno, tako da se u Albaniju može ići na letovanje uz polupansion u junu sa autobuskim prevozom za 250 evra - zaključuje Subotić.

