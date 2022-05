NISU BUDALE OVI ŠTO ŠETAJU SAMI A NOSE MASKU! POLA SRBIJE KIJA I KAŠLJE Dr otkriva koji vitamin pomaže i koje drvo da zaobiđete

BEOGRAD - Uveliko je u toku sezona alergija, a doktorka Ivana Stefanović iz Gradskog zavoda za hitnu pomoć rekla je u Jutarnjem programu koje drveće izaziva najviše problema.

Ona je otkrila i koji vitamin bi trebalo da uzimaju svi koji su alergični, i iznela i jedno upozorenje.

- Već je počelo da cveta visoko drveće, i sada imaju najviše problema oni koji su alergični na brezu i njen polen. Možete sebi da pomognete uzimanjem vitamina C u većoj dozi nego inače, jer on i do 50 odsto smanjuje neke od simptoma alergija i stabilizuje mastocite i histamin, koji nam pravi sve probleme kada smo alergični - rekla je doktorka.

- Ali vitamin C uzimajte samo u konsultaciji sa svojim izabranim lekarom, jer je moguće da vam je potrebno da vam da vitamin venski u Domu zdravlja. Najbolje je konsultovati se pre uzimanja jer vitamin C može da napravi problem ako pijete neke druge lekove. On sam po sebi nije toksičan, ali da ne biste rizikovali, posavetujte se sa lekarom - rekla je doktorka.

Početkom aprila direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović ocenila je da je trenutno aktuelna i prolećna alergija.

S početkom proleća kada počinju alergije veliki broj ljudi muku muči sa kijavicom, kašljem i curenjem iz nosa. S obzirom da još uvek traj epidemija korone, tu je svakako i Kovid-19, ali i drugi virusi, grip, koji u većoj ili manjoj meri daju slične ili čak iste simptome. Kako biste utvrdili koji problem imate, morate proći kroz kovid ambulantu kako bi se isključila mugućnost zaraze koronom, a onda vas čeka nekoliko dana ležanja i borba sa temperaturom.

Virusi kod dece

Kašalj i povišena telesna temperatura i preko 39 stepeni ovih dana česti su simptomi koji se javljaju posebno kod dece, zbog čega su sve veće gužve po domovima zdravlja. Dr Aleksandar Stojanović, direktor DZ Palilula, objašnjava za Blic da je u pitanju virus koji se javlja najčešće kod dece uzrasta od šest do 12 godina, ali da prolazi brzo.

- U poslednjih nekoliko dana dolaze deca uzrasta od šest do 12 godina sa povišenom temperaturom. Kada dođu u dom zdravlja, mi ih najpre šaljemo u kovid ambulantu, da vidimo da li je korona u pitanju. Međutim, uglavnom su negativni, a pedijatri kažu se radi se o nekom virusu koji se javlja u vidu prehlade i visoke temperature. Uz terapiju za dva-tri dana sve se to smiri - objašnjava dr Stojanović.

Sezona alergija

Alergija predstavlja poremećaj u funkcionisanju imunološkog sistema, njegovu burnu reakciju kao odgovor na izloženost uobičajenim supstancama, hrani ili drugim agensima, koji ne izazivaju reakciju kod većine ljudi. Alergije se javljaju kada imunski sistem pogrešno reaguje na određene bezopasne supstance kao da su štetne.

Alergija na polen trave i drveća je poznata kao polenska kijavica ili alergijski rinitis, i uglavnom ima sezonski karakter. Reakcije na polen drveća se javljaju već krajem zime i na samom početku proleća, a na polen trava krajem marta, u aprilu i maju. Biljka koja najčešće izaziva alergije je ambrozija.

To je jednogodišnja korovska biljka koja počinje da cveta pred kraj leta, do početka prvih mrazeva i u poznu jesen. Smatra se da je oko 10% stanovništva alergično na njen polenov prah. Svaka biljka ambrozije proizvede oko sto miliona zrna polena svake godine, a može izazvati alergijsku reakciju i simptome rinitisa čak i kada sama biljka nije u blizini već kilometrima dalje. Zbog toga je korisno pratiti kalendar/aplikaciju polenske aktivnosti.

VIRUS KOJI NIJE GRIP - Visoka temperatura - Bol u grlu - Suv kašalj GRIP - Visoka temperatura - Bol u mišičima i kostima - Bol u grlu i kašalj KORONA - Curenje iz nosa - Glavobolja - Malaksalost, bol u mišićima - Bol u grlu, kašalj ALERGIJE - Curenje iz nosa - Suzne, krvave oči - Kijanje u serijama - Čest suvi kašalj

