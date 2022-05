JEZIVA ISPOVEST! Preživeli učesnik Drugog svetskog rata sa 15 godina GLEDAO KAKO UBIJAJU 300 LJUDI: Sada otkrio STRAVIČNE DETALJE

Branko Lođinović preživeli učesnik Drugog svetskog rata, gledao je sa svojih 15 godina kako je ubijano 300 Grgurovčana, a sada je otkrio kako je to izgledalo.

Oko 300 nedužnih lica su postali žrtve najvećeg fašističkog terora koji pamte Grgurovčani iz 1942. godine. Pre Drugog svetskog rata tu su živeli vredni ljudi u slozi seća se Branko Lođinović. Svi su se poštovali dok njihove komšije nisu obukle već pripremljenu uniformu i stupile u sastav vojske fašističke Nemačke.

- Bilo je 80 nemačkih kuća. Imali su svoju školu na svom jeziku. Imali su takođe i svoju kafanu, ali imali su i sastanke. Oni su tu spremali ljude za tu borbu za koju su znali da će da dođe. U tom selu bilo je deo ljudi koji su bili pošteni, a bio je nemački deo koji su bili nacisti - istakao je Branko.

foto: Kurir televizija

U sobi koja izgleda kao muzej, nalaze se svedočenja o tome kako je ubijeno 300 Grgurovčana. Branko je tada ima 15 godina i sve to gledao svojim očima.

- Terali su ih i tukli. Vukli su ih potom krvave do rupe. Kada su ih dovukli do te rupe onda su počeli 10 po 10 da streljaju. Svako je morao da klekne i da čeka da ga ubiju. Međutim jedni su počeli da beže pošto je to veliko društvo. Ko god je pobegao, naši nemci o kojima sam govorio napravili bi 3 obruča oko toga. Tako da ko god pobegne ovaj drugi može da ga dovuče i da ga ubiju - rekao je Branko.

