OBMANA SRPSKIH TURISTA: Agencije otkazuju letove, pomeraju polaske: Beograđanka morala dodatno da plati 30 € za gorivo

Putnicima se otkazuju letovi pred samo letovanje, pomeraju se polasci bez objašnjenja, a pojedine agencije izdaju i nezakonite ugovore o putovanju.

Pored skupljih aranžmana i naknadnih doplata zbog poskupljenja avio-goriva, pojedine turističke agencije na sve moguće načine pokušavaju da prevare turiste i da zarade na krizi. Pravdajući se da je problem u avio-kompanijama, putnicima otkazuju letove pred samo putovanje, pomeraju ga za druge dane, a da stvar bude gora - izdaju i nezakonite ugovore o putovanju!?!

Na udaru putnici

Na ovakvo manipulisanje i dovođenje putnika 'pred svršen čin' ukazala je i Beograđanka Jelena J., koja je svoje letovanje uplatila preko jedne turističke agencije.

Prvo je morala da doplati naknadu za gorivo, onda joj je let otkazan, a kada je na kraju i samo letovanje skraćeno za jedan dan, dobila je povraćaj od svega 35 evra. Kada se uzme u obzir da je već platila dodatak od 30 evra za gorivo, ova putnica je praktično dobila samo pet evra povraćaja, što svakako nije cena dana u bilo kom hotelu?!

- Uplatili smo aranžman za 17. maj. Dva dana nakon što smo isplatili ceo iznos i dodali 30 evra po osobi zbog poskupljenja goriva, iz agencije su nas obavestili da nam je let za taj dan otkazan. Mi smo uplatili jutarnji let sa kompanijom 'Er Kairo', dok u agenciji tvrde da smo imali popodnevni let sa 'Er Srbijom', koji je i otkazan. To nije tačno, jer nam je raniji polazak više odgovarao zbog bebe i zato smo i uplatili za prepodnevni let. Međutim, problem je to što nama u ugovoru ne stoji ništa od tih podataka u vezi sa letom i zato im ne možemo ništa. Nemamo kako da dokažemo da smo u pravu - ističe Jelena i napominje:

- Poenta je što, ako tog dana imaju dva leta, oni na vaučeru ne upisuju kojim letom letite. Tako da u slučaju da jedan avion ne napune, ili let bude otkazan, putnike prebacuju na drugi let. U našem slučaju i taj drugi je otkazan. Da letovanje ne bi propalo, pristali smo da nam se aranžman skrati za jedan dan. Sada nam je let 18. maja i vratili su nam 35 evra po osobi. Mogli smo samo da prihvatimo nove 'uslove' i da odemo na more dan kasnije, jer da smo odbili, ne bismo mogli da uzmemo sav uplaćeni novac nazad.

NOPS: Ozbiljna obmana putnika

Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) Goran Papović smatra da je ovo ozbiljna obmana turista i loša poslovna praksa. Sve u cilju, dodaje on, da agencije zarade što više.

- Nažalost, ovo je period kada su putnici sve češće prevareni, pogotovo sada kada se svi trude da zarade što više i nadoknade gubitke i od kovida i od rata u Ukrajini. Zato putnici moraju biti oprezni i da dobro vode računa šta i gde potpisuju, koja su njihova prava i da li agencije imaju licencu. Ovaj slučaj sa putnicom je tipičan primer obmane i dovođenja u zabludu potrošača - objašnjava Papović.

Kršenje zakona

Potpredsednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije ('Juta') Milan Lainović kaže za Informer da turisti moraju da budu obazrivi i da vode računa preko koje agencije uplaćuju letovanja.

Na pitanje da li agencija ima pravo da se ovako ponaša i manevriše letovima on odgovora:

- Zakonski, turističke agencije do pet dana pred let mogu da ga pomeraju ili otkazuju, ali samo iz opravdanih i jasnih razloga. I nikako ne na štetu putnika. I nikako ne smeju, i što je mimo zakona, a ovde se desilo, da u ugovoru o putovanju ne navedu detalje u vezi sa letom. Svaki putnik, kada dobije svoj ugovor i isplati aranžman, mora da zna sve detalje o hotelu, smeštaju, letu - koja je avio-kompanija, broj leta, sedišta, vreme leta... I agencije toga moraju da se drže.

Zato, apeluje Lainović, treba letovati preko članica 'Jute', kojima su bezbednost i sigurnost putnika na prvom mestu.

Šta sve agencije rade:

* koriguju cene aranžmana zbog poskupljenja goriva * menjaju izabrane hotele po dolasku na destinaciju * otkazuju letove * skraćuju letovanja

