VESNA IZ SRBIJE OBJAVOM O KOMŠINICI IZ GRČKE RAZNEŽILA SVE! Ovo je njena priča: Sagapo, Maria

Prijateljstvo između srpskog i grčkog naroda dobro je poznatno, a prate ga prelepe priče, običnih ljudi koji su se tokom letovanja združili, te se kroz njihova dela, to prijateljstvo samo još dodatno učvršćuje.

Vesna iz Srbije, podelila je u Fejsbuk grupi "Live from Greece" priču o baki po imenu Maria, njenoj komšinici u jednom od grčkih gradova. Naime, ova baka iz Grčke, pravi je primer osobe koja širi ljubav između dva bratska naroda, a Vesna je kroz emotivnu objavu izrazila zahvalnost za mali znak pažnje, koji samo govori sa kakvim se poštovanjem dva naroda odnose jedan prema drugom.

Ovo je njena priča:

"Večeras imam potrebu da sa vama podelim jednu divnu priču o našoj komšinici Marii. To je žena koja godinama zakupljuje mezonetu pored naše, od maja do oktobra. Maria je u penziji, domaćica je uvek bila, ali joj je pokojni muž ostavio u amanet da dalje brine o sebi i bude jaka i krepka za decu i unučiće. I ona to poštuje, a i deca poštuju Mariu.

Iz Soluna redovno dolaze da je obilaze. Provedu nekoliko dana zajedno, kupe šta treba, pomognu, odu i opet dođu. Maria rano ujutru ide na plažu i kasno popodne. Sve između koristi za druženje sa prijateljima. Negde smo i mi tu kad smo tamo.... Kad me vidi, odmah pita Fesna, cafe.. Naravno, ne mogu da odbijem svaki put, jer što šta čeka Fesnu, pa onda sednemo i na sve moguće načine pokušavamo da pričamo.

Maria ne priča nijedan jezik osim grčkog, a ja ga baš ne znam. Onda menjamo tanjire sa jelima i desertima. Dođe kad kad na ručak. Ne razumemo se, ali se siti ispričamo i uživamo u tim trenucima. Volim Mariu kad rod rođeni, iako je ne razumem, ali razumem tu njenu ljubav i da je tu za nas. Zbog Marie sam počela da ucim grčki, kako bi nam sedenje uz kaficu ovog leta bilo jos prijatnije. Želim mnogo toga da je pitam, želim da joj kažem koliko nam je draga i koliko nam je Grčku još više približila.

I onda juče, uključim kameru koja prati ulazna vrata i ormarić iz kog su naše mačke poizbacivale sve matle napolje tokom zime, i ostanem u čudu. Sve pod konac čisto i spakovano. Muž i ja smo planirali da skoknemo samo za vikend da pokupimo lisće i malo sve dovedemo u red da se ljudi ne čude, a ono naš anđeo je to sve uradio za nas. Mislim da ćemo ovog leta, dok menjamo kremu za vene i ciporo da razmenimo jos mnogo više reči, a zagrljaji neće da manjkaju kao ni suze kad odlazimo. Sagapo, Maria", napisala je ona.

"Divna i topla priča! Ljudi se mogu razumeti vrlo lako i bez znanja jezika isto kao što nekad mogu biti totalni stranci pričajući isti jezik! Pozdravite puno Mariju", jedan je od komentara.

"Divna i dirljiva prica i mi imamo divne komsije poreklom Grci iz Ukrajine, nije tesko sporezumeti se ali su nam divni! Mnogo su nam znali pomoci oko majstora za tendu, najlon ma sta god! Imaju kljuc naseg apartmana! Razmenjujemo jela i recepte bukvalno svakog dana popijemo kafu zajedno! Svakog dana se cujemo na viber kada se vratimo iz Grcke", dodala je druga članica ove grupe.

(Kurir.rs/Live from Greece)