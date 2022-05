SEKSOLOG: Mlade devojke kada zatrudne IZ STRAHA KRENU POGREŠNIM PUTEM! Evo kako sprečiti NAJGORI INCIDENT

Dr Aleksandar Milošević, urolog i seksolog, istakao je da telefoni zapravo šalju lošu poruku deci.

- Pun sam tih negativnih stvari kad god pomislim o svemu tome. Sve je negativno, od mobilnih telefona koji daju negativnu poruku klincima kojima su dostupni. Ja sam govorio da do 18. ili bar do 16. godine treba zabraniti deci da ulaze u razne programe koje od njih prave tzv super ljude - istakao je seksolog.

foto: Kurir Televizija

Naveo je da je veliki problem to što ne postoje seksološke sekcije u školama.

- Mi čak ni na medicinskom fakultetu nemamo seksološku sekciju. Mi smo probali da otvorimo to, ali za ljude seks i seksologija predstavljaju jedan veliki bauk za naše nastavnike. U akademiji nauka, držao sam predavanje o ženskom orgazmu. Dve gospođe su me tada konstatno prekidale. Osnovna borba da bi vi rešili neki problem je da naučite ljdue kako treba. Da bi ih naučili moramo da krenemo od roditelja, da bi oni znali kako da vaspitavaju svoju decu - rekao je seksolog.

Treba da prevaziđemo tabue o tome da je seks zabranjena tema. Da ne bi dolazilo do toga da budemo na vrhu liste kada su istraživanja u pitanju.

Voditelja Miloša Anđelkovića interesovalo je koliko deca svesna da su te maloletničke trudnoće veoma opasne.

- Naravno da su opasne, ali i ako se rade, moraju da se rade u stručnim rukama. Zbog toga to treba javno da bude i da ljudi imaju slobodu da se jave stručnim ljudima. Da ne dolazi do situacije da idu po nekim mestima gde se to ne radi stručno da tako kažem. Ne treba zaboraviti da posle svake kiretaže postoji rizik od steriliteta - istakao je seksolog.

Voditeljku Milicu Marković zanimalo je da li je rizik od steriliteta povećan kod nekih mlađih uzrasta.

- Povećan je zato što su skriveni. Devojka sa 14 do 15 godina kada zatrudni ona se plaši da kaže roditeljima. Nema realno socijalno pravo da se javi doktoru i često je sklona da sa svojim partnerom uradi to kriminalno - rekao je seksolog.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:35 ZAPANJUJUĆA ČINJENICA O ŽENAMA KOJE SE ODLUČE NA ABORTUS! Dr Milošević otkrio šta je saznao i šta je potrebno za drugačiji ishod