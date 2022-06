HTELI SU DA ME ZAKOLJU KADA SAM TRAŽILA DETE! Ekskluzivna ispovest majke Italijanke koja je posle 53 GODINE SAZNALA DA JE SRPKINJA

Leposava Botka, Lorijanina majka, uključila se uživo putem Vibera gde je otkrila više o svojoj životnoj priči.

- Moj život je bio pakao sve dok se nisam udala. Kada sam napunila 24 godine, udala sam se. Imala sam predivnog supruga kome sam ispričala da ja nisam supruga za njega niti za zabavljanje, niti za udaju zato što ja imam ćerku koju sam dobila sa 16 godina. Živeći kod majke koja je bila alkoholičar i očuha koji je to bio takođe - istakla je Leposava.

foto: Kurir televizija

Sa 16. godina se zaljubila i zatrudnela sa jednim dečkom, međutim njegovi roditelji zbog saznanja iz koje je Leposava porodice nisu tu vezu dozvolili.

- Ja sam volela, svi mi volimo jednom u životu, ali ja sam zavolela i drugi put. Kada sam zavolela tog dečka i stupili smo u neke odnose i ja sam ostala trudna. Trebali smo da se uzmemo, ali je trudnoća podmakla. On je Rumun po nacionalnosti tako da njegovi roditelji kada su saznali iz koje sam ja porodice. Ko mi je majka i ko mi je očuh, na kraju njegovi nisu dozvolili. Ja sam njemu rekla da je podmaklo i da ne znam šta da radim. On je tada rekao da ćemo se uzeti pa ćemo otići u stan - rekla je Leposava.

foto: Privatna arhiva

Navela je da ju je dečko napustio, a ona je rodila malu Zoricu. Međutim njeni roditelji su je kako tvrdi mučili, a potom i hteli da je ubiju pa je morala da pobegne bez male Zorice.

- Međutim, taj dečko se izgubio posle toga i otišao kod neke familije koje ja nisam znala. Odlučila sam tada da Zoricu ipak rodim. Imala sam tada punih 16 godina, ali ne znajući šta će mi se desiti i ne znajući šta će uraditi moja rođena majka i očuh. Kada se moja Zorica rodila 28. avgusta u 9 sati ujutru, ja sam i povrh toga posle počela da radim u poljoprivredi. tada sam sve živo radila da bi mom detetu obezbedila bolji život, da ima šta jede. Da mi moji ne bi prebacivali kako oni izdržavaju moje dete. međutim oni su me maltretirali. Ja sam trpela i batina i vezivanje i svašta je tu bilo. Tako da sam trpela 6 meseci i zadnji put kada su me tukli jedva sam pobegla, a kako sam pobegla ni sama ne znam. Htela sam da uzmem moju Zoricu, mada oni su uzeli nož i hteli su da me zakolju. Uspela sam da pobegnem preko vrata , ali moja Zorica je ostala - govorila je Leposava u suzama.

Nedugo zatim saznaje da je mala Zorica u bolnici i odlazi tamo, ali zato što nije bila punoletna nije smela da vidi svoje dete, što ju je slomilo.

- Posle nekoliko dana sam saznala da se moja Zorica nalazi u bolnici i otišla sam. Mada bila sam svesna da ja nisam bila punoletna i da Zorica nije bila prijavljena kao novorođeno dete. Kada sam otišla oni su rekli da ja nemam pravo jer imam 16 godina i da sam stvarno ta osoba ne mogu je dobiti jer nisam punoletna. Međutim, posle toga saznajem da su je navodno dali neka vojna lica na Novom Beogradu. Isto tako odlazeći tamo vamo nisam saznala gde se nalazi, ni da li je istina da su je oni dali - rekla je Leposava.

Prošle su godine i ona se udala, njen suprug koga je zavolela je hteo da joj pomogn eu potrazi. Međutim nije bilo uspeha, pa je predložio usvajanje, pa su na kraju usvojili dečaka.

- Kada sam se udala mom suprugu sam rekla da ja imam ćerku. On je inače bio dva puta ženjen pre mene i rekao mi je da on ne može da ima decu. Rekao mi je da ćemo je tražiti sve dok je ne nađemo. Međutim to je sve bilo neuspešno. On je meni tada rekao vidiš da ne vredi, ajde da pokušamo nešto drugo. hteo je da usvojimo dete, rekao je da zna da neće biti to to ali bar ćemo imati nekoga ko će moći da nam pruži čašu vode. Usvojili smo tada dečaka iz Bosne. Imao je 3 dana, a majka ga se odrekla sudskim putem - navela je Leposava.

foto: Privatna arhiva

- Ipak je sudbina tako htela da neko othrani moje dete, dok ja othranim nečije tuđe. Ostala je nikada ne prežaljena svih 52 godine, nikada ne prežaljena. Još pogotovo kada je moj suprug umro pre 8 godina. Svakog dana se setim i njega i moje Zorice. Mojoj muci nikada nije bilo kraja, a moj suprug je to trpeo ceo život - rekla je Leposava.

Osvrnula se i na trenutne odnose sa sinom.

- Sin me je takođe napustio. Dolaze oni svakog vikenda na 10 minuta, ali meni to ništa ne znači. Rekao mi je da pređem u manji deo da bi on proširio porodicu jer ima ćerkicu sa svojom suprugom, a na putu je i drugo. Jesmo u kontaktu, ali ne toliko bliskom - istakla je Leposava.

1 / 6 Foto: Privatna arhiva

Potom je i ispričala kako je saznala za svoju dugo traženu Zoricu.

- Taj čovek koji je bio kod mene Bata. Došli su njegov šurak i on. Pitao me je šta bih ja uradila kada bi saznala da se pojavila moja ćerka. Nisam znala šta da kažem, ne mogu da zaboravim nešto što ti je ležalo ispod srca. Sve možeš da zaboraviš, ali to ne možeš. On mi je tada pokazao dokumentaciju i da je ona našla posle majčine smrti pasoš, džemperčić na pruge i pismo. Na njemu je pisalo da je ona Srpkinja. Kada sam saznala u tom momentu kao da mi je neki kamen pao na srce. Ne verujući, suze su same išle- rekla je Leposava.

