KAO DA NIJE DOSTA ŽEGE PREKO DANA! RHMZ upozorava na paklene tropske noći! U četvrtak i do 37 a ovaj grad jutros je bio najtopliji

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna temperatura od 32 do 35.

U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 19 do 22, najviša dnevna temperatura oko 35.

RHMZ je rano jutros izdao najnovije upozorenje na visoku temperaturu za područje Srbije. U njemu se ističe da nas do kraja sedmice čekaju veoma visoke dnevne temperature i tropske noći.

- Do kraja sedmice zadržaće se veoma toplo vreme, sa jutarnjom temperaturom u većini mesta od 20 do 25 stepeni (tropske noći) i najvišom dnevnom od 34 do 37 - navodi se u upozorenju koje je objavljeno jutros na stranici RHMZ.

Već jutros u 7 sati u većini mesta u Srbiji temperatura u hladu je bila preko 20 stepeni. Jutros u 7 najtopliji je bio Beograd sa 25 stepeni u hladu...

Najsvežije je bilo u to vreme u Sjenici u kojoj je živa u termometru pokazivala 11 stepeni.

U Bačkoj, Sremu, Beogradu i Zapadnoj Srbiji danas je na snazi narandžasti meteoalarm, odnosno opasno vreme, dok je u ostatku Srbije na snaži žuti meteoalarm.

UV indeks je visok i vrlo visok, na skali do 11, danas je on u većem delu Srbije 8 i 9.

