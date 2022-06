DAN KUPANJA NA BAZENIMA U SRBIJI VEĆ OD 100 DINARA: Ovo je detaljan vodič sa cenama karata za bazene i akva-parkove

Leto je počelo, a vreli tropski dani naterali su građane da se rashlađuju na bazenima i u akva-parkovima širom Srbije, na kojima je sezona kupanja uglavnom počela. Ljubitelji otvorenih bazena za celodnevnu kartu treba da plate već od 100 dinara po osobi.

Ipak, za one koji od javnih kupališta više preferiraju vodene parkove ulaznica za ceo dan je višestruko veća i kreće se od 400 do 700 dinara, dok je za decu do 12 godina dnevna karta od 300 do 500 dinara.

Za dan kupanja na prestoničkim bazenima potrebno je izdvojiti u proseku oko 400 dinara za odrasle, dok je za decu karta od 300 do 500 dinara. Međutim, u pojedinim gradovima u Srbiji ulaznica košta samo 100 dinara, kao što je, recimo, u Svrljigu, gde je karta za decu do sedam godina besplatna.

Kupači koji vole vodene parkove za dan odmora će iskeširati od 450 dinara, koliko je ulaz za Akva-park u Doljevcu, gde je za decu od sedam do 12 godina karta 300 dinara. Prosečna dnevna karta za akva-parkove u Srbiji je oko 600 dinara, dok je za decu oko 400.

Ipak, jedna od najskupljih karata za akva-park je u Bačkom Petrovcu, gde dan kupanja za odrasle košta od 1.490 do 1.790 dinara, a za decu je ulaz od 950 do 1.090 dinara. Kurir vam u nastavku teksta donosi detaljni vodič koliko košta dan kupanja na bazenima i u akva-parkovima širom Srbije.

Oprezno u vodu Vrebaju infekcije i plivačko uho foto: Kurir/T.I. Stručnjaci upozoravaju da uživanje na javnim kupalištima nosi i određene rizike jer bazeni mogu da postanu izvori svakojakih zaraza ukoliko voda nije mikrobiološki ispravna. Neke od zaraza su infekcije uha, kože i oka, koje možemo dobiti ako se ne pridržavamo pravila i saveta. Lekari navode da je upala uha ili takozvano plivačko uho najčešća infekcija koja se dobija prilikom plivanja i ronjenja i ulaska vode u uho. Simptomi infekcije su natečeno uvo, bolno na dodir, a moguća je i pojava gnojenja. Leči se antibioticima i antimikoticima, a savetuje se da ne koristimo štapić za uvo jer može da dovede do još većeg proširenja infekcije.

Kako da se ponašate na bazenu Obavezno tuširanje pre ulaska u bazen i nakon izlaska iz njega

Ispod tuša obavezno nositi papuče, kao i dok hodate oko bazena

Ne sedite na ivici bazena, gde može biti najveća koncentracija prljavštine

Koristite dezobarijere i lične peškire

Nemojte gutati bazensku vodu

Ukoliko imate neku povredu na telu, poput ekcema na koži, nemojte odlaziti na bazen

Cena dnevne karte na bazenima u Srbiji Grad Karta za odrasle Karta za decu Čačak 200 do 7 godina besplatna Valjevo (Petnica) 250 do 7 godina besplatna, stariji 100 Priboj 200 do 7 godina besplatan ulaz Niš Čair 300 od 7 godina 100 dinara Vranje 250 besplatna Zrenjanin 170 80 dinara za decu do 12 godina Kraljevo 300 300 Subotica 200 deca od 5 do 10 godina 100 Kikinda 300 200 Loznica 180 do 7 godina besplatno Svrljig 100 do 7 godina besplatan ulaz * Cene su u dinarima

Cenovnik na otvorenim bazenima u Beogradu Bazen Ulaznica za odrasle Ulaznica za decu 11. april 400 do 2 godine besplatno Tašmajdan 450 od 3 do 10 godina 200 25. maj 450 od 5 do 12 godina 200 Košutnjak 250 100 Olimp 600 do 7 godina 100 Banjica 400 100 * Cene su u dinarima

Popularni foto: Kurir/T.Ilić Privatni bazeni Iako su gradski bazeni povoljnija opcija, zbog često velikih gužvi i buke na javnim sve su popularniji privatni bazeni. Radno vreme bazena je uglavnom je od 10 do 19 časova. Cena dnevne ulaznice za odrasle osobe iznosi od 600 dinara pa naviše, dok je ulaznica za decu 300 dinara.

Cena ulaznica za akva-parkove Grad Celodnevna ulaznica za odrasle Ulaznica za decu Akva-park Doljevac 450 300 Akva-park Podina u Sokobanji 600 400 Akva-park Silver lejk 600 400 Akva-park Jagodina 600 400 Akva-park Vidik Lazarevac 700 500 Surduk Horizont 600-800 300-400 Bački Petrovac 1.490 1.790 950-1090 Banja Vrujci akva-park 1.100-1200 850-950 Holivudlend 1.000 700 * Cene su u dinarima

