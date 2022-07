10 SAVETA ZA POPUNJAVANJE LISTE ŽELJA! Budući srednjoškolci ovo je važno da znate: Poznat kalendar obaveza

Veliki teret za osmake i njihove roditelje - polaganje male mature je sada iza njih, danas su objavljeni konačni rezultati završnog ispita, a onda sledi još jedna, veoma važna stavka u kalendaru upisa u srednje škole - popunjavanje liste želja. Ovaj korak je veoma bitan i treba mu pristupiti sa puno pažnje, jer on umnogome odlučuje sam tok daljeg školovanja, odnosno odabir buduće profesije.

Listu želja đaci elektronski popunjavaju počev od danas, a to će biti moguće sve do srede 6. jula do 24 časa. Istog tog dana, kao i sutradan, dakle u sredu i četvrtak 6. i 7. jula, od 8 do 15 časova, traje neposredno popunjavanje i predaja liste želja u samoj osnovnoj školi, kao i unos u bazu podataka. Detaljan kalendar aktivnosti za upis u srednje škole pogledajte na ovom linku.

Popunjavanje liste želja zapravo znači rangirati srednje škole na osnovu toga koje bi najviše voleli da pohađaju od septembra.

Iako je za neke to lakši deo posla, mnogim navršenim osnovcima i ovaj korak ka početku srednjoškolskog obrazovanja predstavlja problem i izaziva niz nedoumica, pa nije loše da im se predoče saveti koji će im pomoći da na najpametniji i najsigurniji način sastave pomenutu listu želja od koje će im i te kako zavisiti budućnost i dalje školovanje.

Popunjavanje liste želja

Učenici će nakon urađenih testova iz srpskog jezika, matematike i kombinovanog testa sastavljati listu škola i profila za koje su zainteresovani. Ono što je važno prilikom ovog koraka jeste da školu koju bi učenik najviše voleo da upiše treba da navede kao prvu, pa tim redom da popuni listu od minimum 10 škola, odnosno profila. Preporuka je da se popuni svih 20 mesta koliko ima u listi želja.

Redosled škola na listi je od i te kako važan, jer će prema toma đaci biti raspoređeni u škole, u zavisnosti od toga koliko bodova imaju, odnosno biće upisani u prvu školu za koju imaju dovoljno bodova. Pored ovoga, jako je bitno da se učenici pre podnošenja svog spiska informišu koji je to broj bodova koji se traži za određene smerove, jer se on menja iz godine u godinu.

Logika kojom su se do sada vodili osmaci jeste da nakon prvog izbora navedu školu u koju bi prema njihovoj računici postignutih bodova mogli da prođu, a da ih taj smer donekle i zanima. Ima i onih koji na svojoj listi izbora navode škole koje bi im nakon završetka omogućile lakše zaposlenje, ili im olakšale upis na željeni fakultet.

Rangiranje za upis vrši se na osnovu postignutog uspeha u šestom, sedmom i osmom razredu, uspeha na završnom ispitu i uspehu na takmičenjima.

Za specijalizovane gimnazije i odeljenja i umetničke škole je potrebno da učenik položi i prijemni ispit.

Popunjavanje lista elektronskim putem

I ove godine lista želja će moći da se podnese putem portala Moja srednja škola, uz mogućnost neograničenih izmena i dopuna do 6. jula 2022. godine. Oni koji ne iskoriste prednost elektronskog podnošenja liste želja, listu želja mogu podneti u papirnom obliku u školama 6. i 7. jula 2022. godine.

Već 13. jula 2022. godine na portalu Moja srednja škola učenici će imati uvid u listu kako su raspoređeni po obrazovnim profilima i smerovima u srednjim školama. Istog dana biće objavljena i preostala slobodna mesta za upis u drugom krugu.

Zamke liste želja

Vrlo je važno liste želja popuniti po svim pravilima, jer nepravilno popunjene liste neće biti uzete u obzir, pa je moguće da dete u prvom upisnom roku ne bude primljeno.

Evo šta je sve važno da znate.

1. Obrazac za listu želja kupuje se u prodavnicama "Prosvetnog pregleda". Kupite više obrazaca da biste imali rezervu ako pogrešite pri popunjavanju.

2. Šifra obrazovnog profila obavezno mora da bude napisana latinicom onako kako je napisana i u Konkursu za upis u srednje škole. Obavezno proverite tačnost upisane šifre jer je ona najznačajniji podatak na listi želja. Šifra se sastoji od 11 znakova, odnosno slova i brojeva.

3. Naziv škole se upisuje u polje pored šifre željenog obrazovnog profila.

4. Naziv obrazovnog profila je dodatna informacija kojom se potvrđuje da je obrazovni profil koji je naveden šifrom željeni smer te srednje škole. Na listi želja mora se napisati celokupni naziv obrazovnog profila onako kako je napisan u Konkursu.

5. Proverite da li se sve tri stavke koje se moraju upisati poklapaju.

6. Popunite svih 20 stavki obrazovnih profila. Na prvo mesto treba staviti ono što je prva želja maturanta. Posle toga savetujemo da navedete i druge obrazovne profile koji se nalaze u školi prvog izbora. Ovo je bitno zbog toga što je važno da dete upiše školu koju želi. Obrazovni profil moguće je promeniti i kasnije, u septembru, kada već počne škola.

To je, međutim, u nadležnosti direktora škole.

7. Smerove poređajte po nivou zainteresovanosti. To znači da je kako lista odmiče zainteresovanost za smerove koje upisujete sve manja. Bitno je da u prvih nekoliko smerova upišete baš one smerove koje biste najviše voleli da pohađate.

8. Jedinstvena šifra je broj koji je svaki učenik dobio pre polaganja testova u okviru završnog ispita. Tu jedinstvenu šifru treba upisati i na listu želja u vrhu. Ispod je potrebno da upišete i naziv osnovne škole koju ste završili, a pored toga i mesto u kom se osnovna škola nalazi.

9. Ime i prezime učenika, kao i jednog roditelja neophodni su podaci koje je potrebno uneti na listu želja. Za svaki podatak određeno je posebno polje.

10. Popunjenu listu želja mora da potpiše jedan od roditelja. Zbog toga je potrebno da učenici dođu sa jednim od roditelja u školu na dan kada se popunjava lista želja.

Rangiranje za upis se vrši na osnovu postignutog uspeha u VI, VII i VIII razredu, uspeha na završnom ispitu i uspehu na takmičenjima.

Za specijalizovane gimnazije i odeljenja i umetničke škole je potrebno da učenik položi i prijemni ispit.

Vrednovanje

Redosled kandidata za upis u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu;

2) opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;

3) rezultata koje su kandidati postigli na takmičenjima u osnovnoj školi.

Redosled kandidata za upis u škole za koje se polaže prijemni ispit utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu;

2) opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;

3) uspeha na prijemnom ispitu;

4) rezultata koje su kandidati postigli na takmičenjima u osnovnoj školi.

Kalendar obaveza

Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita - 5. jul

Popunjavanje liste želja: elektronski do 6. jula do 24 sati, neposredno u školi 6. i 7. jula od 8 do 15 časova

Provera tačnosti liste želja od strane učenika u osnovnim školama (elektronskim putem i neposredno u školi): 9. jule od 08 časova

Prijem prigovora učenika na izražene želje i unošenje ispravki (neposredno u školi): 09. jule, od 8 do 15 časova

Objavljivanje zvanične liste želja učenika, provera liste želja na zvaničnom sajtu: 11. jula do 08 časova

Objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama: 13. jul do 08 časova

Objavljivanje slobodnih mesta za drugi krug: 13. jul

Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (posle prvog i posle drugog upisnog kruga): od 14. jula u 8 časova do 20. jula u 24 časova

Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole za prvi upisni krug neposredno u školi, osim za upis u muzičke i baletske škole: 14. i 15. jul, od 8 do 15 časova

