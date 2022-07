SRBI MISLE SAMO NA SVOJE D**E! PORANI, PA VLADAJ! Gore mreže zbog srpske bitke za ležaljke, ali Aca ima moćnu poruku (FOTO)

BEOGRAD - S početkom svake turističke sezone, počinje pravi lov na ležaljke, pošto se u većini slučaja, taktika "porani pa vladaj", pokazala učinkovitom.

Međutim, već par godina unazad, ugostitelji pokušavaju da stanu na kraj turistima iz Srbije koji na ovaj način zauzimaju plažne setove.

Mladić iz Srbije, Aca, podelio je unutar Fejsbuk grupe "Grčka info", svoje iskustvo sa "zauzetim" ležaljkama tokom boravka u Nikitiju. Naime, kada se pojavio sa porodicom na jednom od plažnih barova, video je da su sve ležaljke prekrivene peškirima, a da naokolo, skoro pa nigde nema ljudi. U razgovoru s radnicom, saznao je da najveći broj fantomskih kupača, čine upravo Srbi.

Evo njegove objave u celosti...

"E, ovako nešto vrlo interesantno 2021. u Nikitiju i okolini. Mi prvi dan na plažu i ni jedna ležaljka slobodna. Ja čekao oko 10 min i došla jedna žena koja radi u plažnom baru, pita me da li želimo ležaljke ja reko da, i ona meni, sačekaj ovde. I ja vidim ode ona na dve ležaljke i sve što je bilo tu sve pokupi, peškire i neke stvari i uzme sa sobom.

I ona nama, izvoli sedi. Ja reko, pa nemoj posle da misle da sam ja to bacio? Da se ne pobijem na odmor. Kaže ne, ne sekiraj se, 70 posto od ležaljki koje su zauzete nema ih na plaži i kaže ona meni to rade ljudi iz Srbije najviše. Tada je bilo oko 13.00 časova. I oko 15:30, vidim ja dolaze oni ljudi, traže svoje stvari. Ja se upišo u gaće od smeha i naravno kako je rekla žena bili su iz Srbije. I ona njima kaže, eno tamo vaše stvari, ona bacila na pod u ćošku.

E, sad dva dana kasnije, ja u vodi, uživam i zove me dete, kaže ej, tata ona žena hoće da baci naše stvari. I ja vidim stvarno u ruke drži, kažem, zašto sad ovo?

Kaže ona meni, izvini mislila sam da niste tu. Eto ljudi šta može da vam se desi. To zato što su mnogi ljudi halapljivi i samo misle na svoje d**e, žalosno. Kad nisi na plaži, nemoj da budeš tako nekulturan, uzmi prnje sa sobom", napisao je on na kraju svoje objave.

Međutim, umesto da stanu na stranu radnika bara i Acinu, u komentarima se većinom dešavala suprotna stvar, piše Blic.

"To što su nečije stvari na lezaljci znači da je platio da koristi ležljku. Veći je bezobrazluk to što je ona uradila nego taj što je ostavio stvari."

"Ona je i u pravu i nije. Nema pravo da ti baca stvari to jedno drugo, ne može ni neko da lamza do kuće da se naždere i naspava pa da dođe popodne a za to vreme drži zauzete ležaljke."

"Ako iznajmim ležaljku šta ima da gleda da li sedim na njoj ili ne. I svoj auto kada ne vozim ne može niko drugi da ga vozi."

"Izvini al ako platim ležaljku moja je ceo dan dal se kupam il spavam moja stvar ! Sramota!, ", bili su samo neki od komentara.

Ipak, bilo je i onih koji su ovakav način ponašanja osudili, te su naveli da se ležaljka nalazi u vlasništu samo ako su ljudi fizički prisutni na njima.

"Ljudi od tih ležljki žive i onda dođemo mi pametni zauzmemo, a popijemo jednu kafu i mislimo to je to. Naravno da će skloniti peškire kad vide da ih nema veći deo dana odnosno od ručka pa do 17 časova , kad oni mogu da zarade na tim ležaljkama, to je nečiji hleb, nečiji udžbenici za školu i slično.", anpisao je jedan korisnik unutar grupe.

