DESANT SRPSKIH TURISTA! SVI TRIKOVI ZA ZAUZIMANJE LEŽALJKI I SUNCOBRANA Ovog leta imaju i novu još maštovitiju caku za nevericu

BEOGRAD - Trikovi kojima se služe turisti na plažama širom regiona, ponekad podsećaju na pravu ratnu taktiku, počevši od ostavljanja peškira, ležaljki, pa, ako je verovati iskustvima našim turistima, i hranu.

Muškarac iz Srbije, Branko, podelio je u okviru Fejsbuk grupe "Grčka info", svoje iskustvo s jedne od plaža u Grčkoj, a u kojem je opisao pomalo bizarnu i neprijatnu scenu koji je doživeo sa drugom porodicom iz Srbije.

Naime, oni su navodno umesto peškira, ležaljki ili suncobrana, svoje parče plaže obeležili sa gotovim jelom!

"Došli mi rano ujutro, familija cela, mislim da je to bio Toroni. Našli senu ispod jedinog drveta, parkirao auto i postavio sve kako treba. Deca srećna, more odma’ do nas.

- Vidim ja konzervu gotovog jela neotvorena stoji na jednoj steni i čeka sunce da se zagreje. Uf,pomislih, neko od juče ostavio pa i danas računa na to mesto!?

Evo njih, došli su, namrgođeni što njihovo jučerašnje mesto nije slobodno. Ja sam ponudio da premestim kola da bi i oni imali prostora a od njih-ni reči...

Atmosfera napeta, čekam da pukne... Izdržasmo nekako, oni do nas na 2 metra -nikakav kontakt sa nama! Ja od samog početka pružio ruku a oni - leđa uvredljivo, ali eto dan je mogao i bolje da prođe", stajalo je u Brankovom statusu, koji je ubrzo postao viralan.

U komentarima koji su nastupili, pratioci grupe su mu čestitali na smirenosti i činjenici da je hteo da ispadne čovek, a bilo je i onih koji su ovakav način zauzimanja mesta osudili.

"Ja bih u stvari bila srećna ako sam ih iznervirala i zauzela mesto za koje su oni umislili da je njihovo. Takvim ljudima ne treba pružiti ruku, ali tebi svaka čast!", napisala je jedna korisnica.

Način na koji je porodica iz Srbije "obeležila" svoje plažno mesto, mnogima je poslužio da se dobro našale.

"Otišli na 5 min. samo po otvarač...gde će vam duša!?", "Jel se dobro podgrejala konzerva", "Ali morala sam da se vratim na tekst da proverim da li sam dobro pročitala - konzervu su ostavili?!", samo su neki od komentara korisnika, koji su u neverici morali da pročitaju još jednom objavu.

