SRPSKA DOKTORKA TVRDI: Moj suprug HRVATSKI KONZUL me zlostavlja usred Srbije, prijavljivala sam ga ali sve je zataškano

Nasilje trpim odavno, od rođenja prvog deteta, ali pre 30. novembra 2021. se nisam usudila da prijavim. To su činile komšije. Prećutala sam više puta jer me je Hrvoje molio da ga ne prijavljujem, pošto će izgubiti titulu, zvanje, status. Obećavao je da se neće ponoviti, da će se popraviti. Sve se, međutim, nastavilo i tokom moje druge trudnoće. Komšije su bile svedoci, prijavljivali su redovno, ali bi svaki put to bilo zataškano.

Ovo za Blic tvrdi srpska državljanka Jelena Kosjer Vuković koja je podnela četiri krivične prijave u Srbiji i jednu u Hrvatskoj zbog porodičnog nasilja koje, kako kaže, trpi od supruga, doskorašnjeg konzula prvog reda Hrvatske u Srbiji Hrvoja Vukovića. Ipak, nijedna nije procesuirana i slučaj je praktično zataškan, piše list. Vuković je novembra prošle godine opozvan sa funkcije, ali ne zbog nasilja za koje ga je supruga, inače doktorka, prijavljivala, već zbog diplomatskog skandala koji je pritom izazvao.

Hrvoje Vuković je bio konzul prvog reda u konzulatu Hrvatske u Subotici, a godinu dana je u braku sa srpskom državljankom Jelenom Kosjer Vuković, sa kojom ima dve ćerkice, od 5 meseci i 21 mesec. Pre braka su, kako ona opisuje, nekoliko godina živeli u vanbračnoj zajednici. Jelena Kosjer Vuković se obratila pomenutom listu jer, kaže, mesecima strahuje za svoj živote i živote svoje dve devojčice. Kosjer Vuković tvrdi da za sve što govori postoje službene beleške u policiji, a da je nasilje prijavljivano u martu, junu, avgustu, septembru i oktobru 2021. godine.

Pijan hteo da vozi bebu na krovu automobila

Prvi incident, kako kaže, kada su komšije reagovale dogodio se 2. marta prošle godine. Supružnici su stariju i tada jedinu ćerku, koja je u tom trenutku imala šest meseci, odveli na pregled u Novi Sad, iz kojeg je Jelena Kosjer Vuković. Dok je ona bila u apoteci, njen suprug diplomata, za kojeg njegova još zakonita supruga tvrdi da ima problem sa alkoholom i psihoaktivnim supstancama, stavio je nosiljku sa bebom na krov automobila i - seo u auto!

- Kada je hteo da doda gas, naišao je moj brat i uzeo nosiljku s bebom, praktično joj spasao život! Hrvoje se potom kolima zaleteo na njega i nosio ga na haubi. Sve su to gledale naše komšije i pozvale policiju. Hrvoje je ostavio auto sa diplomatskim tablicama u kojem je bila beba na ulici i otišao u kafanu, gde je nastavio da pije. Beba je za to vreme bila sama u kolima. Tada se pojavilo više automobila žandarmerije i interventne policije. Rekla sam da neću da ga prijavim, a nije hteo ni moj brat, zato što sam ga molila. Policajci su mi tada kazali da ništa ne bih dobila ni da ga prijavim, jer ga štiti diplomatski imunitet - kaže Jelena Kosjer Vuković za pomenuti list.

Gurnuo me je u devetom mesecu visokorizične trudnoće

Hrvoja je, kaže, lično prijavila za nasilje 30. novembra 2021, kada je bila u devetom mesecu visokorizične trudnoće.

- Bila sam ispred konzulata sa majkom kada me je gurnuo. To su videli i prolaznici, a zabeležile su i kamere konzulata, ali snimci pripadaju državi Hrvatskoj. Pozvala sam policiju. Tada je izazvao diplomatski skandal. Policija je došla i on je policajce Srbije, protivno Bečkoj konvenciji na osnovu koje je akreditovan u Srbiji, uveo u konzulat - kaže Jelena Kosjer Vuković.

Hrvoje Vuković se, kako kaže, tada pozvao se na diplomatski imunitet, a potom se pojavio generalni konzul Velimir Pleša koji se naljutio kada je zatekao uniformisana lica u konzulatu i sve ih je rasterao, pošto policija Srbije ne sme da se zatekne u prostorijama konzulata druge države. Hrvoje i Jelena završili su u policiji. Ona je, kako kaže, tada bila pred porođajem i pozlilo joj je, pa je naredna tri dana provela u bolnici. Njen advokat je podneo krivičnu prijavu, ali se do danas ništa nije dogodilo. Hrvoje Vuković nije dobio čak ni hitnu meru zabrane prilaska i komuniciranja sa žrtvom nasilja.

- Svaki put kada sam pričala sa inspektorima stavljali su mi do znanja da je Hrvoje zaštićen (diplomatskim imunitetom) - kaže Jelena Kosjer Vuković.

Opozvan, ali i dalje zloupotrebljava diplomatski pasoš

Već 3. decembra Hrvoje Vuković je opozvan sa mesta konzula, a diplomatski imunitet mu je ostao na snazi do 26. marta. U kakvom je danas statusu nije poznato, ali se ponaša kao da ga i dalje uživa. Nastavio je da živi u Srbiji.

- On kao stranac nigde od 3. decembra 2021. godine ne prijavljuje boravak u Srbiji, a prelazi granicu tako što zloupotrebljava diplomatski pasoš koji mu je izdalo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske. Trenutno se krije u Somboru, u stanu T. J, koja ga podstrekuje na nasilje - kaže Jelena Kosjer Vuković.

Sledeća epizoda ove šokantne priče, koju prenosi Kosjer Vuković, odvija se 16. februara ove godine u Zagrebu, gde ju je Hrvoje pozvao da se dogovore oko starateljstva nad decom.

- Sve je bila njegova nameštaljka jer je moja advokatica u Zagrebu podnela prijavu protiv njega za izdržavanje dece, zbog čega je Hrvoje bio besan. Tada me je opet napao i naneo mi telesne povrede, pa sam ga prijavila i hrvatskoj policiji. On je mene prijavio za verbalno nasilje - tvrdi Jelena Kosjer Vuković.

Slučaj ni u Hrvatskoj nije procesuiran.

Slučajan susret na benzinskoj pumpi i novo nasilje

Mlađu ćerkicu, koja se rodila 1. januara ove godine, Hrvoje Vuković, kako tvrdi njegova supruga, nije video do 17. marta ove godine, kada su i ona i njena majka ponovo bile izložene porodičnom nasilju.

- Sasvim slučajno smo ga videle na benzinskoj pumpi. Okrenula sam se s bebom prema njemu, a on nas je gurnuo, vređao i zavrnuo mi ruku dok sam u drugoj držala bebu od dva i po meseca. Zatim je automobilom koleginice sa diplomatskim tablicama krenuo da pređe granicu. Pozvala sam policiju, rekla šta se dogodilo i šta su mu namere. To je područje pokriveno video nadzorom - kaže Jelena Kosjer Vuković.

Incident na benzinskoj pumpi snimile su sigurnosne kamere

Lekar joj je konstatovao ranu koja je još krvarila i hematom. Posle svega je, kaže, pozvana u somborsku policiju, gde joj je rečeno da je Hrvoje Vuković skinut sa prelaza Bezdan i vraćen u zemlju. Jelena Kosjer Vuković tvrdi da je mnogo meseci kasnije od poznanika u policiji saznala da je sve, kako kaže, bila farsa i da Hrvoje Vuković nikada nije vraćen s granice, već da je pušten Hrvatsku, a da je izjavu u policiji umesto njega dala njegova advokatica, koja se navodno čak i potpisala umesto njega.

Čupanje i pesničenje, pa praćenje kolima

Poslednje fizičko nasilje, kako priča nesrećna žena, dogodilo se 10. jula u 20.08 sati uveče, i u tom trenutku Jelena je bila sa starijom bebom.

- Čupao me je i pesnicom krenuo na mene i dete, ali se pojavio neko ko je sprečio da nas ozbiljnije povredi. Tada sam pozvala broj 192 u Somboru i prijavila ga. Otišla sam kod lekara, konstatovane su fizičke povrede meni i psihičko nasilje nad detetom, ali me nikada nisu pozvali da dam izjavu - tvrdi Jelena Kosjer Vuković.

Dva dana posle toga, tvrdi ona, Hrvoje Vuković ju je pratio po Somboru i u belom automobilu beogradskih tablica, navodno u vlasništvu iste one T. J. kod koje Hrvoje Vuković živi kada je u Srbiji. Pozvala je, kaže, policiju, a oni su joj rekli da se odmah doveze do stanice, što je i uradila.

- Ušla sam sa majkom u stanicu. Na kraju je meni izrečena hitna mera zabrane prilaska zbog verbalnog nasilja, jer sam mužu navodno rekla da je idiot i neke psovke. Pozlilo mi je, morala sam kod lekara - kaže Jelena Kosjer Vuković.

Šta kažu u hrvatskoj amabasadi i ministarstvu

Jelena Kosjer Vuković se, tvrdi, obraćala imejlom Hidajetu Biščeviću, ambasadoru Hrvatske u Srbiji, ali je dobila odgovor da “ambasada izražava žaljenje zbog svega”, ali da taj slučaj “nije u njihovoj nadležnosti”. Odgovor Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske, na čijem je čelu ministar Radman Grlić, doživela je kao još skandalozniji.

- Ministarstvo vanjskih poslova nije telo nadležno za postupanje u obiteljsko-pravnim stvarima i uređenju međusobnih odnosa bračnih drugova - piše u odgovoru Ministarstva Jeleni Kosjer Vuković.

(Kurir.rs/Blic)