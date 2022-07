KRAGUJEVČANKU NEPOKRETAN MUŽ ZLOSTAVLJAO: Rekao mi je da živa neću izaći iz kuće! Pravi ŠOK je usledio što je PRETUKAO (VIDEO)

19. maja 38-godišnju medicinsku sestru Sanju Milovanović iz Kragujevca, posle žučne rasprave, fizički je napao njen 49-godišnji suprug Ivan Milovanović.

- Gađao me je šoljom za kafu, kad sam okrenula glavu čisto da me ne bi udario po sred lica uspeo je da dođe možda sa metar ipo dva metra razdaljine do mene, ščepao me je za vrat, hteo je da me udari pesnicom po sred lica međutim odustao je zato što su došla deca - započela je svoju priču za Kurir televiziju žrtva nasilnog supruga Sanja Milovanović.

foto: Kurir televizija

Sanja ima dvoje dece iz prethodnog braka i troje dece iz braka sa Ivanom o kome se stara već dve godine, jer je on skoro nepokretan. Ni to što su deca bila pristutna nije sprečilo Ivana da otvoreno preti svojoj supruzi.

- Ali mi je doslovce rekao: "Znači odavde iz ove kuće, pa makar ja u kolicima bio ti živa izaći nećeš - rekla je Sanja.

Posle sat vremena Sanji je pozlilo i otišla je u Klinički centar Kragujevac kako bi uradila analize i sanirala telesne povrede, koje joj je suprug naneo.

- U međuvremenu dok sam čekala rezultate mene je sačekala policija da sam prijavljena, da sam dotičnog gospodina napala i da sam ga tukla. Međutim, priča se promenila posle razgovora sa lekarima, e onda su utvrdili da on nije taj, koji je bio u problemu i koji je napadnut već da sam bila ja. Nosila sam kragnu 15 dana to mi je ortoped stavio - rekla je Sanja.

foto: Kurir televizija

Ivanu je dodeljena sudska zabrana prilaska supruzi, koja je prvo trajala 24 sata, a potom je produžena na 30 dana.

- Inspektor za porodična nasilja mi je doslovce rekao nemoj da nasedaš. Znači ukoliko se desi da su deca kod njega na spratu, da čuješ dete da vrišti bilo šta ne smeš gore da se popneš, jer mi ne znamo na čemu smo sa njim - kaže Sanja.

foto: Kurir televizija

Bez obzira što je njen suprug prekrišio sudsku meru zabrane prilaska, Sanja nije dobila na sudu.

- Ja sam prijavila policiji međutim došli smo do toga da su oni meni otvoreno rekli: "Ali on je invalid." Ja kažem to je u redu kako da privodite invalida, a sad meni neko da kaže da ja tražim vašu zaštitu, ja ne mogu da je dobijem. Zašto? zato što sam ja na nogama. Znači ako se meni nešto desi, meni koja imam petoro dece. To nije bitno - priča žrtva nasilnog supruga

Ovo nije bio jedini problem koji je zatekao majku petoro dece.

- Dva tri dana posle toga je tražio od centra za socijalni rad da isele mene i decu iz kuće. Odnosno mene, Nikolu i Mariju, a da Stefana Nikolu i Milicu daju hraniteljskoj porodici - kaže Sanja.

foto: Kurir televizija

Sanja je uspela da se dogovori sa Centrom za socijalni rad da deca budu kod nje, uslov je bio da ona potraži privremeni smeštaj za sebe i mališane.

- Jesam se obratila grupi Kragujevčanke za pomoć, nisam tražila da meni neko pokloni krov nad glavom. Ja sam tražila da neko nama izda smeštaj, jer budimo realni sa sa petoro dece retko ko hoće da izda smeštaj. Tako da smo u grupi našli stan, adresu ne mogu da kažem zbog dotičnog gospodina. Uglavnom smestili smo se. Dolazili su iz Centra na kontrolu, oni su zadovoljni - rekla je Sanja Milovanović.

Sanja je 26. maja podnela sporazumni zahtev za razvod braka u kojem je naglašeno da starateljstvo nad decom pripada njoj. Iz Centra za socijalni rad rekli da je ovo samo pocetak duge i teške borbe.

- Moja molba jeste, samo da se što pre cela priča završi, ne zbog mene. Ja mogu da trpim i da se borim, ali u pitanju su deca. Znači, ne želim da mi se deca provlače po centru za socijalni rad, ne želim da mi se provlače po policiji. Smatram da deci nije mesto u hraniteljskoj porodici, pored žive majke koja je spremna da se bori za njih - rekla je za Kurir televiziju Sanja.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

16:22 HTELI SU DA ME ZAKOLJU KADA SAM TRAŽILA DETE! Ekskluzivna ispovest majke Italijanke koja je posle 53 GODINE SAZNALA DA JE SRPKINJA