OVO DRVO SVI SRBI DOVLAČE IZ GRČKE! Plate ga 10-15 evra, a ONO ŠTO POSLE DOBIJU VREDI MNOGO! (FOTO)

Srbi koji letuju u Grčkoj često sa letovanja kući donose maslinovo ulje, bilo domaće bilo kupovno.

Tako je u grupi "Grčka Info" jedan sugrađanin upitao da li drvo masline iz Grčke može da opstane u našoj zemlji.

- Pretpostavljam da je neko već kupovao minujaturna drva masline u saksiji za 10-15 evra pa me interesuje jel to uspeva da se održi kod nas? - upitao je on.

Odgovori su podeljeni.

Masline

- Kupila sam ja pre tri godine. Živa je i dalje i porasla je. Preko zime unesem unutra - napisala je jedna žena, na šta je druga odgovorila "ljubomorna sam, meni su se već dva stabla osušila".

Neki su pak bili vrlo skeptični.

- Da uspeva batalili bi maline, prešli bi na maslinke - napisao je jedan član, a drugi je napisao:

- Mi već uveliko cedimo ulje.

Jedna žena napisala je čak i detaljno uputstvo za one koji bi ovde da gaje drvo masline u Srbiji.

- U Crnoj Gori je šest evra sadnica. Godinu dana su prezivele. Posadila sam ih u velike saksije. Zemlja mora biti mešana sa peskom (kupuje se već tako mešana) kao i zemljom iz prirode, obična. Leti su mi na sunčanoj terasi sa baš puno sunca, a zimi na prozoru od te terase. Rekli su mi da se zaliva na 15 dana i samo prve 2 godine - navela je ona.

Kurir.rs / S. T.