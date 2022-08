NOVA ŽRTVA LUCIFERA: Cene maslinovog ulja mogle bi da skoče čak 25 posto u narednom tromesečju, vrelina uništila masline

Cena maslinovog ulja mogla bi da skoči jer je vreli talas, nazvan Lucifer, koji je pogodio Evropu uticao na proizvodnju u Španiji.

Iz vodećeg španskog izvoznika Acesura BBC-u je rečeno da će kupci u naredna tri do četiri meseca osetiti povećanje od 20 do 25 posto.

Španija proizvodi gotovo polovinu svetskog maslinovog ulja. Ta zemlja je kao i drugi predeli zapadne Evrope u kojima se proizvodi maslinovo ulje, uključujući Italiju i Portugal, proteklih nedelja bila je zahvaćena ekstremno visokim temperaturama i sušom.

Acesur je uključen u proizvodnju više od 200.000 tona maslinovog ulja godišnje, od otprilike 1,4 miliona tona koji se godišnje proizvode u Španiji, a svoje proizvode prodaje u više od 100 zemalja. Većinu maslina u svojim proizvodima uzgaja u Andaluziji na jugu Španije koja je proteklih nedelja imala vrlo malo padavina.

Iz kompanije navode da su posledice toplotnog talasa na proizvodnju bile "drastične".

Prošle godine Španija je proizvela oko 1,4 miliona tona maslinovog ulja, ali iz Acesura upozoravaju da se za ovu sezonu prognozira samo milion tona, a suvo vreme moglo bi da utiče i na rod sčedeće sezone, ako maslinama ne izrastu nove grane.

To će imati uticaja na globalne cene. U julu je Mintekova referentna cena za ekstra devičansko maslinovo ulje porasla na najviši nivo do sada ove godine, za 7,3 posto u odnosu na prethodni mesec i 14,2 posto u odnosu na prethodnu godinu. Iz Acesura navode da će se to na kraju preliti na potrošače, iako sa kašnjenjem od tri do četiri meseca jer su mnoge firme već potpisale ugovore sa trgovcima na 12 meseci.

Ako se suvo vreme nastavi, cene bi mogle dodatno da skoče, smatra tržišna analitičarka za Mintek Roksen Nikoro. Međutim, dodaje da bi, ako sporazum o izvozu žitarica iz Ukrajine poveća isporuke suncokretovog ulja iz te zemlje, to "moglo doneti određeno olakšanje". Ukrajina je najveći svetski izvoznik suncokretovog ulja.

Prekid snabdevanja suncokretovim uljem iz Ukrajine doprineo je povećanju cena jer su se ljudi okrenuli maslinovom ulju kao alternativi, povećavajući potražnju.

Drugi delovi zapadne Evrope koji proizvode maslinovo ulje takođe su doživeli rekordno visoke temperature što će smanjiti proizvodnju i u drugim zemljama.

Italija je u julu proglasila vanredno stanje u pet severnih regiona koji okružuju reku Po, pošto je doživela najgoru sušu u poslednjih 70 godina.

Kurir.rs