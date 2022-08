U OVOM GRADU U SRBIJI JE KVADRAT NAJJEFTINIJI! Najskuplji stan u BG prodat za 1.387.000€, a ovde se nalazi kuća vredna 2,9 miliona

Tokom aprila, maja i juna ove godine cene nekretnina rasle su u gotovo svim opštinama u Srbiji, a najviše u Beogradu - na Paliluli i u Rakovici, gde je kvadrat skuplji i za čak 24 odsto! Uprkos tome, broj kupoprodajnih ugovora takođe raste, te je u istom periodu prodato čak 46.739 nepokretnosti, od čega 13.666 stanova, što je 596 više nego u drugom tromesečju 2021. godine.

Najskuplji kvadrat prodat je za 9.545 evra, dok je kupac za najskuplji stan u Beogradu na vodi iskeširao čak 1.387.888 evra, pokazao je izveštaj Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) o stanju na tržištu nepokretnosti u drugom kvartalu 2022.

Statistički parametri cena nekretnina u beogradskim opštinama pokazali su da je najveći rast zabeležen na teritoriji Stare Rakovice, i to u novogradnji za 24 odsto u odnosu na drugi kvartal 2021. U ovoj opštini je prosečna cena kvadrata novogradnje sada 1.695 evra, dok je u istom periodu 2021. bila 1.369 evra.

Prosečna cena starogradnje je 1.360 evra i veća je za 19 odsto u odnosu na isti period 2021. Takođe, novogradnja je za 24 odsto poskupela i na opštini Palilula, gde je sada prosečna cena stanova 2.447 evra, a pre godinu dana je bila 1.969 evra.

Posmatrano po većim gradovima u Srbiji, najveći rast cena nekretnina zabeležen je u Novom Sadu, i to u starogradnji za 22 odsto - sa prošlogodišnjih 1.319 evra prosečna cena kvadrata skočila je na 1.605 evra. S druge strane, novogradnja je poskupela za 16 odsto na 1.560 evra za kvadrat. U Nišu su cene kvadrata u starogradnji poraste za 20 odsto, a u novogradnji za 11. Tako je sada prosečna cena u staroj gradnji 1.040 evra, a u novogradnji 1.100 evra.

Prema analizi RGZ, jedini grad u kome su kvadrati pojeftinili, i to za tri odsto u novogradnji, jeste Kragujevac, te je kvadrat sada 1.020 evra, za 35 evra manje nego pre godinu dana. Ipak, stara gradnja je poskupela i u Nišu, i to za 13 odsto, te je prosečna cena skočila sa 781 na 880 evra po kvadratu.

I pored rasta cena, izveštaj RGZ pokazuje da su kupci u drugom tromesečju ove godine iskeširali dve milijarde evra za kupovinu nekretnina, što je za 27,5 odsto više u odnosu na isti kvartal 2021. Najveći udeo ovih sredstava imao je promet stanova u iznosu od 1,091 milijardu evra, od čega je u Gradu Beogradu za stanove izdvojeno 712 miliona evra.

Katarina Kuzmanović, head of real estate Sasomange.rs, kaže za Kurir da sama potražnja gura cene naviše, a da, s druge strane, ljudi nekretninu vide kao najsigurniju investiciju.

Skočila i cena zemljišta

Njive u Beogradu skuplje za 108 odsto!

Cene poljoprivrednog zemljišta u Srbiji od aprila do juna ove godine skočile su od 23 do 108 odsto, pokazuje izveštaj RGZ. Najmanji rast beleži Severnobački okrug, gde je minimalna cena hektara 2.500 evra, a najviša 17.750 evra. S druge strane, najveće povećanje ima beogradski region, gde su oranice poskupele za 108 odsto i hektar košta od 2.000 do čak 59.800 evra! Njive su poskupele i u južnoj i istočnoj Srbiji, i to za 101 odsto, te je minimalna cena hektara 415 evra, a najveća 27.350 evra.

Katarina Kuzmanović kaže da je cena zemljišta i placeva počela da skače od perioda korone.

- Taj trend se nastavio, pa su cene placeva u Beogradu skočile i do 300 odsto u odnosu na period pre korone. Ljudi žele da investiraju u plac, kuće, vikendice, jer beže iz urbanih sredina. Taj trend rasta će se nastaviti i u narednom periodu. Cene poljoprivrednog zemljišta su otišle u nebo jer se ljudi okreću poljoprivredi i zemljoradnji i žele da se bave time.