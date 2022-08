ČEDA NAPRAVIO ROĐENDANSKU ŽURKU DEDA MILOVANU, KOJI MU JE SPASAO ŽIVOT! Priredio mu i ručak i poklonio OVO!

U znak zahvalnosti što mu je tinkturama i narodnim metodama izlečio teško bolesna pluća, lider LDP Čedomir Jovanović je svom spasitelju deda Milovanu Miloševiću iz sela Dub kod Bajine Bašte juče organizovao proslavu 87. rođendana i lično spremio slavljenički ručak.

Fešta je upriličena upravo u Miloševićevom domu u selu Dub, gde je i Čedomir u maju proveo 40 dana na lečenju, o čemu je ranije pričao u ekskluzivnom intervjuu za Kurir. Novinar našeg lista bio je među zvanicama ove proslave, za koju lider LDP kaže da je posledica njihovog starog dogovora, koji je on sada ispoštovao.

- Ovde sam bio 40 dana na remontu organizma. Inače, mnogo volim da kuvam. Dok sam boravio ovde, svakog jutra sam za ljude u ovoj kući spremao obroke. Pravio sam im pite, kačamak... Tu su bila naša druženja i tada je pao dogovor da za Milovanov rođendan ovde pravimo žurku i da ja spremam klopu - kaže dobro raspoloženi Jovanović za Kurir i dodaje da su u organizaciji rođendana imali samo jedan problem:

- Deda je rekao mora riba, post je. Spremao sam brancin, losos, tunu. Na trpezi su i škampi, rižoto s plodovima mora, tuna stekovi i losos, koji je bio u marinadi 24 sata.

Međutim, kako i sam priznaje, ranije nije mnogo vodio računa o svojoj ishrani.

- Sada o tome dosta vodim računa. Tih 40 dana, dok sam bio na remontu, pio sam tinkture i gladovao sam. Ujedno sam spremao hranu za druge. Sad mi je ishrana zdravija, mnogo manje jedem, pogotovu manje mesa nego ranije, slušam svoj organizam i jedem ono što mi prija - rekao je Jovanović, koji je u međuvremenu postao edukant u Kući zdravlja.

On je na jučerašnjoj proslavi pripremio obećani ručak iako je imao povredu ruke.

- U ponedeljak sam toliko preterao u teretani da sam se povredio. U novembru su mi rekli samo kratke šetnje do 15 minuta. Onda je došla druga korona i komplikacije... Sada se toliko dobro osećam da vozim spining. Međutim, pre dva dana sam preterao u teretani s tegovima i povredio sam se. Što se ishrane tiče, više vodim računa i živim onako kako se osećam - poručio je on.

Čedomir zahvalan

Dve godine nisam bio svoj

Čedomir Jovanović kaže da mu se sve u životu desilo spontano, pa tako i dolazak u Dub.

- Nikad pre nisam čuo za deda Milovana, ovde me je neka sila dovela. Dve godine nisam bio svoj, nisam mogao da skijam, treniram, održim govor bez šištanja. U Kotoru sam u bolnici izgubio vid i čovek pored mene mi je rekao za Milovana.

Ono što je deda meni uradio je dragoceno, a to je i da sam postao svestan sam sebe. Bio sam idiot za život, a imam 51 godinu. On me je naučio šta vare creva a šta želudac. Osvestio me šta mom organizmu treba i naučio me je da živim.