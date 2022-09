"LITIJAŠI ŠETAJU U GAĆAMA I VIČU UBIJ PEDERA"! Okršaj transrodne osobe i Radete uživo: Pozivaju se na tihovanje, a zovu na POKOLJ

Dok je Matija Stefanović tvrdio da se prava LGBTQ populacije traže na ulici, Vjerica Radeta, potpredsednica Srpske radikalne stranke navela je da prava treba tražiti u nadležnim institucijama.

- Godinama se prajd održava bez ikakvih incidenata. Mislim da su se homofobi pomamili sada, jer je u pitanju Evroprajd. Beograd je imao tu čast da bude domaćin Evroprajda, a mislim da kod nas postoji jedan iracionalni strah o zapadnog uticaja. Najveća razlika između Evroprajda koji se održava u ostalim zapadnim gradovima i kod nas je u tome što se na zapadu šetnji priključuju i ljudi koji ne pripadaju LGBTQ zajednici - istakao je Matija Stefanović.

Vjerica Radeta navela je da treba voditi računa o stavu države.

foto: Kurir televizija

- Stanje u Srbiji i u ostatku sveta se drastično razlikuje. Razlika između Evroprajda i ovog našeg domaćeg je poprilično velika. Razlikuje se u onome šta ti ljudi predstavljaju, kako se ponašaju i oblače. Prilično skaradno sve to izgleda. Mi smo imali obzbiljna iskakanja iz tih njihovih prava za koja se bore, mada ja mislim da im prava nisu ugrožena. Na nakaradan način su predstavljane slike patrijarha Pavla, i da su pričali da se u Srebrenici desio genocid, koji se nije dogodio, da treba uvesti Rusiji sankcije i da treba priznati tzv. Kosovo i Metohiju. To pričaju aktivisti. Cela ova priča pokušava politički da se iskoristi i to pokušavaju organizatori Evroprajda, a sa druge strane imamo neke ekstremne organizacije koje pokušavaju to da spreče - kaže Vjerica Radeta.

Vjerica Radeta je istakla da je stav Srpske radikalne stranke da ne sme biti nasilja nad LGBTQ populacijom i da se oni ni na koji način ne smeju diskriminisati.

Matija Stefanović istakao je da je prajd protest, a pravo na takvu vrstu izražavanja protesta ima svaka osoba.

- Narativ da je prajd protiv tradicionalnih i porodičnih vrednosti je identičan narativ kad god neka grupa ljudi želi da se izbori za svoja prava - kaže Matija Stefanović i dodaje:

- A litijaši kad šetaju u gaćama, to je u redu. Koje su to porodične vrednosti? Ja idem ulicom i vidim grafit: Belim gradom krv će liti, gej parade neće biti! Litijaši koji su došli u Bogu i tihovanju i koji se deru: "Ubij pedera!" Kakve su to porodične vrednosti, pa i ja imam porodicu. I ja imam mamu i tatu i ja sam građanin ove zemlje i ja bi trebalo da imam prava kao i svi drugi - kaže Stefanović.

Vjerica Radeta je istakla da bi najbolje bilo da se u državi vodi računa da se u svim segmentima radi na tome da LGBT populacija nema nikakvih problema.

foto: Kurir televizija

- Sve ono što se pojavljuje kao problem mora da se provuče kroz medije - kaže Radeta.

Matija je istakao da je imao veliki diskriminišući problem sa agentom nekretnina kada je rekao da je on transrodna osoba i da, iako je muško po izgledu, dokumenta mu se i dalje vode na žensko ime.

- Kada sam rekao agentkinji za nekretnine da sam transrodna osoba i da se moja dokumenta i dalje vode na žensko ime, on mi je istakao da je vlasnik stana veoma konzervativan i da treba da sačekam dok se moje ime ne promeni u ličnim dokumentima. Nismo mi jedini diskriminisani - kaže Matija.

Radeta je istakla da se zakon ne traži na ulici, već razgovorom u nadležnim institucijama.

Kurir.rs

