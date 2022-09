PREDBRAČNIM UGOVORIMA ŠTITE I STAN KUPLJEN NA KREDIT! Kod nas je počelo od 2000. godine, a ova svetska zvezda SAMO JE TRAŽILA SEKS

Predbračni ugovori godinama unazad izazivaju rasprave i polemike kako kod nas, tako i u svetu. Poslednjih deset godina ovakvi ugovori u Srbiji više nisu tabu tema. Parovi se sve češće odlučuju na potpisivanje ugovora, koji određuje šta će se desiti s njihovom imovinom ukoliko dođe do razvoda.

Mišljenja o ovoj temi su i te kako podeljena. Jedna strana ovakav postupak smatra pametnim, kao i da pruža neki vid zaštite, dok ostali deo populacije to doživljava kao uvredu, izraz nepoverenja i nedostatak ljubavi.

Sve ovo potvrdila nam je i Tamara Radojčić, advokat iz advokatske kancelarije „Simović“.

Nadoknada

- Sada sve više žena insistira na ugovoru, jer su u braku s muškarcima koji ne rade i brinu se o porodici. Pa kasnije, ukoliko dođe do razvoda, muškarac traži nadoknadu jer se zbog porodice odrekao karijere. Sve više je ovakvih slučajeva i žene, kako bi zaštitile stečenu imovinu, sastavljaju različite ugovore.

Ranijih godina nije se javljala potreba za potpisivanjem predbračnih ugovora zato što je naš zakon to lepo definisao i dobro zaštitio supružnike.

- U poslednje vreme određeni ljudi stiču veliku imovinu radom u toku trajanja braka. Ulažu u razne akcije, imaju velike firme, sklapaju milionske ugovore, pa iz tog razloga žele da zaštite buduću imovinu koju bi eventualno stekli. Bračni ugovor nije ni postojao do 2000. godine, tek nakon toga počeo je da se praktikuje, a pogotovo poslednjih deset godina sve više se prave bračni ugovori. Ove ugovore najviše potpisuju fudbaleri, biznismeni, ali naravno dešava se i da potpisuju ljudi koji imaju prosečna primanja, srednja klasa. Čak ima slučajeva kada jedan od partnera kupi stan na kredit i, kako bi ga zaštitio od druge strane, sastavi ugovor. Mislim da je prvi bračni ugovor u Srbiji potpisao fudbaler Vidić sa svojom ženom - kaže Radojčićeva i dodaje:

- U redu je da se zaključi bračni ugovor, ne vidim tu nikakvu prepreku, jer ako se na početku definišu vaši imovinsko-pravni odnosi, onda se na to više ne vraćate. Ali to ne znači da u tom braku nema ljubavi i sloge, samo ste neke stvari rešili unapred. Mogu da se posvete braku. A to olakšava i sutra razvod, naravno, ako do njega dođe. Sigurni ste u svoju imovinu. Ne znači da će se ti brakovi završiti razvodom, neki ostanu do kraja života. Taj imovinski deo je rešen unapred i to nije ništa čudno. Tokom istorije često su se pravile razne vrste bračnih ugovora.

Svetske zvezde U ugovorima od seksa do porođaja Svetske zvezde prilikom ulaska u brak podrazumevaju sklapanje predbračnog ugovora. Tako je Dženifer Lopez, kada se udavala za Bena Afleka, zahtevala da on potpiše predbračni ugovor u kojem je jedna od stavki bila da će morati da imaju seks više od četiri puta nedeljno. Bijonse i Džej Zi bili su u vezi godinama pre nego su se odlučili za brak. Bogati reper ugovorom se obavezao da će uplatiti po pet miliona dolara svojoj supruzi za svaki porođaj, a u slučaju razvoda ona će dobiti po milion dolara za svaku godinu braka. Nikol Kidman je odlučila da se osigura pre braka da bi njen suprug Kit Urban „ostao na pravom putu“. Novac joj nije bio bitan, već sigurnost da se on više neće drogirati. U ugovoru je pisalo da će, ako on bude konzumirao narkotike, odmah poništiti brak. Kada se Džesika Bil udavala za Džastina Timberlejka, jedino što ju je zanimalo je prevara. Naime, pre braka je on nju prevario s glumicom Olivijom Mun, zbog čega je Džesika zahtevala da u braku dobije pola miliona dolara odštete ako ponovno poklekne pred čarima druge žene.

foto: KCS Presse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Branislava Pavlović, klinički psiholog i bračni terapeut, kaže za Kurir da većina žena ovakav ugovor doživljava kao manjak ljubavi i poštovanja.

- Svaka strana to smatra kao neku vrstu manjka ljubavi, ali mi se čini da žene to više dožive na ljubavnom nivou. Shvataju to kao nepoverenje. Imala sam takav slučaj, na kraju ipak nisu potpisali. Zajedničke finansije doprinose osećaju zajedništva u braku, a odvojene promovišu individualnost. Tu nema uopštenog modela, u slučaju lošeg bračnog odnosa i razvoda definitivno odvojene finansije olakšavaju razvod.

Ana i Bastijan Potpisali pre braka Među najpoznatijim parovima u Srbiji predbračni ugovor potpisala je teniserka Ana Ivanović s Bastijanom Švajnštajgerom, kao i pevačica Aleksandra Prijović, koja je udata za Filipa Živojinovića. Oni ove navode nisu osporili.

foto: Instagram

Pavlovićeva objašnjava da se sam brak promenio i da poslednjih decenija nije više ono što je ranije bio:

Mnogo promena

- Brak je danas dok nas razvod ne rastavi, a ne smrt. Do pre 50 godina skoro da nije bilo razvoda. Danas brak počiva na jasnoj želji da budem s tobom i mom ličnom zadovoljstvu, a nije više ekonomska i socijalna kategorija. Sam ulazak u brak se promenio, više ljudi ne opstaju kao ranije, pogotovo moderne mlađe generacije. Možda je ipak lepše verovati u ljubav, pa i po cenu da možda izgubite neki novac, nego da urušite tu ljubav zbog toga što štitite novac. Predbračni ugovor je pokušaj da se čovek zaštiti, svoju imovinu. Ali nijedan papir vas ne može zaštititi od emocionalne povrede.

Iva Ogarević