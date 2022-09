"DOSAD SAM SE VIŠE JA BAVILA DECOM" Mirka Vasiljević otvoreno o odnosu sa Vujadinom, a evo šta kaže za TETOVAŽU sa njenim likom!

Glumica Mirka Vasiljević i njen izabranik, fudbaler Vujadin Savić imaju četvoro dece a sada je otvorila dušu i progovorila o njihovom odnosu.

Kako je rekla, do sada je ona više vremena provodila sa decom zbog Vujadinovih poslovnih obaveza, ali nakon pauze zbog porođaja, Mirka se vraća glumi, te će Vujadin morati više da se uključi oko čuvanja dece.

- Ko je više sa decom u toku tog dana on bude manje tolerantan sa klincima. Onda je ko ima više živaca i strpljenja. Do sada sam ja nekako bila više sa decom. Više smo mi njega pratili, pa sam ja svoj posao kombinovala i gledala da, kad deca imaju raspust, dođem u Srbiju i radim. E sad, s obzirom na to da imam nove projekte, sad više nije da me nema dva puta sedmično, već pet puta sedmično! Videćemo sad šta će se promeniti između Vujadina i mene, da li će se ta uloga u kući promeniti - rekla je Mirka u emisiji "Ami Dži šou" i dodala da se veoma iznenadila kada je njen partner nedavno istetovirao njen lik:

- Iznenadila sam se kad se skoro tetovirao, kad je istetovirao mene. Nisam neko ko je istetoviran, pa ni ne obraćam pažnju toliko na te tetovaže. Toliko ih ima kad izađem na ulicu, više ni ne primećujem kad neko nešto novo stavi. Volela bih uvek da kroz naš odnos pokaže emociju, kroz neko naše zajedničko vreme, a ne sad kroz te neke stvari, kao što su pokloni, tetovaže... Neke druge stvari su mi mnogo bitnije. Hvala, lepo je, al' mora više na drugu stranu da se potrudi. Nije to to - istakla je glumica.

