SIGURNA INVESTICIJA! Mirka i Vujadin kupuju kuću na Kipru, evo šta je prijatelj ponudio fudbaleru

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić u vanbračnoj zajednici su vec čitavu deceniju. Za proteklih deset godina promenili su mnogo adresa u zavisnosti od toga za koji klub u tom trenutku igra Vujadin. Do nedavno su živeli u Nikoziji, a kako saznajemo par ima nameru da kupi nekretninu na Kipru.

foto: Damir Dervišagić

- Vujadinu se dopala jedna vila sa pogledom na more. Prijatelji su mu ponudili da je kupi i sve je izvesnije da će se na taj korak uskoro i odlučiti. Ne verujem da će tamo da žive, ali sigurno da će rentirati nekretninu. I deci se jako dopada, naročito jer je ta kuća izdvojena od ostalih. U mirnom je kraju i baš je za elitu. Ne znam tačno koja je cena, ali nije jeftino - kaže naš izvor.

foto: Damir Dervišagić

I glumica je u intervjuima otkrila kako izgleda život na ovom ostrvu: - Na te naše selidbe gledam sa pozitivne strane, kao blagodet, a ne kao problem. Gledam ih kao priliku da steknemo nova iskustva. Preseliti se i nije toliko strašno, jer novi prostori vam daju novu energiju, mogucnost da nešto preuredite po vašem ukusu, a kad dode na red vaša kuca, onda tacno znate šta volite, a šta ne volite, šta vam prija, a šta vam ne prija, jer ste imali priliku da probate da živite po tudim kucama. Sve zemlje u kojima je Vujadin igrao bile su lepe i uredene zemlje gde si mogao da vidiš nešto iz te kulture - rekla je ona i dodala:

foto: Sonja Spasić

- Na Kipru nam je novina to što je sve sa suprotne strane, od vožnje, preko volana u automobilu, do stepenica u tržnom centru. Prvo smo se sudarali sa prolaznicima koji hoce na jednu stranu, a mi idemo na drugu, a onda smo i to naucili. S druge strane, novi jezik, hrana... Na sat vremena od vas je planina sa snegom, ali i more. Zanimljivo je sve to - rekla je ona. Mirka i Vujadin nisu se javljali na naše pozive.

E.K.

