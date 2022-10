POPISIVAČ DOBIO HIT ZAHTEV! Zvala BESNA GOSPOĐA jer je bila strašno uvređena

Pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku Petar Korović je gostovao na K1 televiziji i govorio je o tome kako protiču prvi dani popisa.

Popis stanovništva u Republici Srbiji počeo je 1. oktobra i do 1. novembra će više od 20.000 popisivača obići svako domaćinstvo u našoj zemlji. Sam popis stanovništva radi se na svakih deset godina, a sprovodi se kako bi se utvrdio tačan broj građana i njihovih potreba, što kasnije služi kao osnova za planiranje socijalnih i ekonomskih politika države. Iz Republičkog zavoda za statistiku otkrivaju da ne morate da primite popisivača u kuću ukoliko to ne želite. Moguće je obaviti razgovor sa popisivačem i ispred stana ili kuće. Pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku Petar Korović je u emisiji "Kec na jedanaest“ na televiziji K1 govorio o tome kako protiču prvi dani popisa. Otkrio je da je za prva četiri dana popisano 880.000 stanovnika.

"U subotu, nedelju, ponedeljak i utorak popisano je nešto više od 880.000 stanovnika. Popisivači su adekvatni ljudi, dobro odabrani, dobro obučeni, spremno su izašli na teren u subotu i zato mogu da kažem da posao protiče bez ikakvih poteškoća i problema na terenu", rekao je Korović.

Iz Republičkog zavoda za statistiku poručuju da za sada sve protiče po planu i bez nepravilnosti i da se nadaju i veruju da će tako biti do kraja popisa. Građani besplatnim pozivom Popisnog info centra na broj 0800 444 005 mogu da dobiju sve potrebne informacije i upute eventualne sugestije.

"Juče nam se javila jedna starija sugrađanka koja je uvređena i misli da popisivač nije uradio posao kako treba. Šta se desilo, popisivač je ušao u jednu zgradu koja ima šest spratova, dvadesetak stanova i on je popisao sve stanove i kod nje je došao poslednje. Ona se uvredila strašno zato što se ona prva uselila u tu zgradu, uz to je i upravnik zgrade. Ona nas je zvala i rekla nam je da ona ne želi da odbije, ona zna da je to njena zakonska obaveza da se popiše, hoće da da podatke, ali ne tom popisivaču. Mi smo njoj izašli u susret i obavestili instruktora, to je šef popisivača u ovom poslu, on je izašao na teren, nju je popisao i taj slučaj smo rešili. Sve sugestije su dobrodošle", istakao je pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku.

Kod građana se javlja strah od toga da nepoznatu osobu, u ovom slučaju popisivača, puste u svoj dom. Korović je rekao da nije važno gde će se obaviti razgovor sa popisivačima.

"Nama je jako važno da mi popišemo svakog građanina. Da li će to da se desi u njegovoj sobi, u dnevnom boravku, u hodniku, ili ispred stana, u dvorištu kuće, zaista je manje bitno! Ako iz bilo kog razloga ne želite da primite popisivača, nije vam stan sređen, niste usisali, niste oprali prozore, plašite se korone, ne morate da primite popisivača. Popisivanje možete da završite i ispred vrata i u dvorištu, na nekoj lokaciji koja je za vas adekvatna, mi ćemo u tom slučaju da izađemo u susret", rekao je Petar Korović.

Ono što je važno napomenuti jeste da je spisak pitanja isti kao što je bio na popisu stanovnika 2011. godine, ali je dodato pitanje o muškom fertilitetu kako bi se istražio taj podatak. Korović je otkrio i zašto je novo pitanje jako važno.

"Javila se nacionalna potreba da se u narednom periodu proučava muški fertilitet. Iz tog razloga se se pojavilo novo pitanje u popisnici koje od ovog popisa postavljamo i muškarcima, a do sada smo ga postavljali samo ženama - o broju biološke dece. A razlog je da bi se u narednom periodu proučavao fertilitet, a samim tim uticalo i na natalitet. Da pokušamo da prirodni priraštaj, ako ne možemo da ga okrenemo u pozitivan, bar smanjimo taj negativan", istakao je Petar Korović u emisiji "Kec na jedanaest“ na televiziji K1.

Kurir.rs/Mondo