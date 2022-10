AKO NEĆETE POPISIVAČA U KUĆI, EVO ŠTA MORATE DA URADITE! Ovako izgleda njihova legitimacija, OBRATITE PAŽNJU NA OVO! (FOTO)

Popis stanovništva počeo je danas i trajaće do 31. oktobra, popisivači će ići od vrata do vrata i direktno od građana prikupljati podatke.

Nosiće identifikacionu karticu sa fotografijom, koju će morati da pokažu građanima, međutim, kako Kurir saznaje građani koji iz nekog razloga ne budu želeli da puste popisivača u svoj dom, anketu mogu popuniti i ispred ulaznih vrata.

Preliminarni podaci popisa biće objavljeni do kraja novembra, dok se konačni očekuju od aprila 2023. do maja 2024. Pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku Petar Korović rekao je za RTS da su popisivači krenuli s radom i da na vrata građana mogu da zakucaju od 8 do 20 časova.

Prema njegovim rečima, za popis tročlane porodice potrebno od 20 do 30 minuta.

Evo kako izgleda legitimacija foto: Printscreen RTS

Ukoliko niste kod kuće, popisivač stavlja obaveštenje u poštansko sanduče na kojem ostavlja svoje podatke i kontakt popisnog info-centra sa kojim zatim stupate u kontakt, a kasnije sa popisivačem ugovarate njegov dolazak, objasnio je Korović.

foto: Printscreen, Marina Lopičić

Pojedini građani na društvenim mrežama strahuju da će lopovi iskoristiti popis za pljačke, da će štampati lažne legitmacije, kao i da "nije svejedno pustiti tek tako nekoga u dom".

Na ovu konstataciju je na jednoj stranici Instagrama odgovorila anonimo devojka koja radi kao popisivač.

- Ni ovo nije moguće jer postoji slika na samoj legitimaciji, ime i prezime, broj lične karte popisivača, naziv opštine na kojoj se radi popis, ID popisivača i pečat zavoda za statistiku. Na drugoj strani legitimacije se nalazi pismeno ovlašćenje. Na prvoj strani gde je slika i sami podaci o popisivaču se nalazi logo RZS i grb republike Srbije, kao i takođe #EU za tebe i zastava Evropske unije. Popisivač nosi sa sobom lap top u koji unosi podatke ili papirne obrasce ukoliko se baterija na lap topu isprazni - napisala je ova popisivačica.

Na ovo se nadovezao jedan popisivač koji je rekao da već ukoliko se neko plaši ima pravo da formular popuni ispred ulaznih vrata.

Popis će u narednih mesec dana obavljati 17.500 obučenih popisivača, a građani će odgovarati na 69 pitanja. Na tri pitanja o nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti i maternjem jeziku, građani nisu u obavezi da odgovore.

Dok je obaveza da se na ostalih 66 pitanja da tačan i potpun odgovor. Oni koji odbiju da učestvuju u popisu ili da odgovore na pojedina pitanja mogu biti novčano kažnjeni i to u iznosu od 20.000 do 50.000 dinara.

Kurir.rs/ M. B.

Bonus video:

01:50 GRAĐANI SE PLAŠE POPISA Toškić Cvetinović: odziv na popis presudan za funkcionisanje države KO NE UČESTVUJE NEMA PRAVO DA SE ŽALI