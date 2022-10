MENJAJU DATUM ROKA TRAJANJA NA DEKLARACIJI?! Šta kupac može da uradi ako uhvati trgovca u KRIVIČNOM DELU?

Jovan Ristić iz udruženja Efektiva gostovao je danas u Pulsu Srbije na temu falsifikovanja rokova upotrebe i deklaracije na proizvodima, što smo saznali iz svedočenja anonimne dojave radnika zaposlenog u jednom takvom preduzeću.

foto: Kurir

- Mi moramo verovati trgovcu da će on uraditi sve što treba. To je načelo trgovine. Problem nastaje kada pojedinac uruši to poverenje. Posebno ističem problem higijene. Ovo što ste mi rekli to je krivično delo - falsifikacije. Drugo ako oni obmanjuju ljude i menjaju datume, deklaracije kako bi prodali proizvod, taj neko koji je to javio ovde mora to prijaviti inspekciji. Sanitarna inspekcija je stručna za ovo. Inspektori imaju široka ovlašćenja kontrole hrane i to su privredni prestupi. Ako hrana nije za upotrebu, odnosno nastupio je proces kvarenja, za ove prestupe, kazne se kreću od 200.000-300.000 dinara. Čovek koji je kontaktirao vas morao je kontaktirati i službe inspekcije - rekao je Ristić

foto: Kurir

- Trgovac mora da zna svoje obaveze, a mi kao kupci ako vidimo da postoji neki problem odmah treba da prijavimo ovakve radnje - izjavio je Ristić

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.